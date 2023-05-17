Приглашаем на XXVIII фестиваль журналистики «Пресса-2023″!

27 мая в Самаре на территории Струковского сада состоится XXVIII фестиваль журналистики «Пресса-2023«. Организаторы Фестиваля: Самарское областное отделение Союза журналистов России. Официальная поддержка: Администрация г.о. Самара.





Фестиваль прессы – крупное событие нашего города. Это грандиозный праздник не только для представителей медиасферы, но и для всех жителей, гостей Самары. В мероприятии примут участие ведущие городские и областные средства массовой информации: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. Участниками фестиваля становятся также ведомственные, студенческие и национальные издания, представители школьной прессы.

На Фестивале будет работать более 20 площадок, на каждой – своя насыщенная программа. Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки, розыгрыши призов, мастер-классы, различные выставки: ретро-транспорта, военной техники, народного творчества и многое другое.

«Пресса-2023» — двадцать восьмой фестиваль по счету, проводится в год 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России. Главная тема этого года – всеобъемлющая «Мы вместе!».

Время работы фестивальных площадок — с 11.00 до 15.30. Приглашаем всех желающих!