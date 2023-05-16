Классная встреча

В дни весенних школьных каникул в Центре детского творчества «Металлург» в молодежной Телестудии «#ВЦентре» совместно со Школой блогера прошла встреча начинающих медийщиков с профессиональным журналистом Людмилой Викторовной Шидловской.

В нашей телестудии занимаются подростки от девяти до восемнадцати лет. На занятиях ребята учатся писать сценарии, снимать и монтировать видео, работать в кадре. Мы стараемся разнообразить учебные будни встречами со специалистами медийных и околомедийных профессий. Так, в сентябре у нас в гостях был председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России Александр Владимирович Лаврик, в ноябре – креативный моушндизайнер Татьяна Попова и редактор медиахолдинга «Комсомольская правда» Ольга Афанасьева. А в марте ребята встретились с Людмилой Викторовной Шидловской, корифеем самарской журналистики, автором и соведущим программы «Полная дача» на Радио «Комсомольская правда», экс-шеф-редактором радиостанции «Эхо Москвы».

Еще в самом первом телефонном разговоре с Людмилой Викторовной, когда мы обсуждали формат будущей встречи, решили, что она должна быть максимально полезной для ребят. А так как к марту каждый из наших юных студийцев уже имел на руках хоть одно готовое самостоятельное видео, логично было эти работы обсудить. Так мы и сделали.

Обсуждение началось с щедрой похвалы Людмилой Викторовной ребят, их энтузиазма и стараний. Она отметила артистичность начинающих журналистов в кадре, качественный закадровый текст, хорошее музыкальное оформление видео. А потом «пряники» закончились и начался анализ. Людмила Викторовна постоянно вызывала ребят на диалог, подводила их к самостоятельным выводам о том, как лучше было бы сделать тот или иной кадр с точки зрения композиции, как должен был сработать оператор в определенной ситуации, какой вопрос журналисту следовало задать в интервью. За полтора часа очень упорной интеллектуальной работы студийцы и блогеры, можно сказать, прошли курс молодого бойца. И кстати записали все советы на видео для дальнейшего осмысления.

Дружеская обстановка, неформальное общение, диалог с гостем, а не лекция, сделали нашу встречу очень тёплой и вдохновляющей. Очень здорово, что самарские журналисты находят время для встреч со своими юными коллегами, готовы делиться с ними опытом и вдохновлять на работу.

Наша молодежная телестудия «#ВЦентре» выражает Людмиле Викторовне Шидловской огромную благодарность за встречу, а Александру Владимировичу Лаврику за содействие в ее организации.

Автор — Татьяна Сараева, соруководитель Телестудии «#ВЦентре», ЦДТ «Металлург».