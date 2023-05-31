Заседание Правления СОО СЖР

1 июня 2023 года в Самаре, Доме журналиста, состоится заседание Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России.
Меропритятие состоится по адресу : г. Самара, ул.Самарская, дом. 179.
Начало в 14.00.
ПОВЕСТКА:
- Прием в члены Союза журналистов России.
- Исключение из членов Союза журналистов России.
- О награждении членов СОО СЖР.
- Об изменениях в названиях первичных организаций Самарского областного отделения Союза журналистов России.
- О выделении материальной помощи членам Самарского областного отделения Союза журналистов России.
- О частичной компенсации стоимости услуг по отдыху и оздоровлению ветеранам журналистики и журналистам.
- План работы на II полугодие 2023 года.