Анонс, Правление

Заседание Правления СОО СЖР

1 июня 2023 года в Самаре, Доме журналиста, состоится заседание Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Меропритятие состоится по адресу : г. Самара, ул.Самарская, дом. 179.

Начало в 14.00.

ПОВЕСТКА:

  1. Прием в члены Союза журналистов России.
  2. Исключение из членов Союза журналистов России.
  3. О награждении членов СОО СЖР.
  4. Об изменениях в названиях первичных организаций   Самарского областного отделения Союза журналистов России.
  5. О выделении материальной помощи членам Самарского областного отделения Союза журналистов России.
  6. О частичной компенсации стоимости услуг по отдыху и оздоровлению ветеранам журналистики и журналистам.
  1. План работы на II полугодие 2023 года.

 