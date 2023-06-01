В Самаре состоится турнир по боксу среди детей

3 — 4 июня в Самаре будет проходить Городской турнир по боксу имени святых Кирилла и Мефодия среди юношей и девочек 2011 — 2012 г.р., 2009-2010 г.р., 2007-2008 г.р.

Информационную поддержку оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Турнир проводится по Правилам Общероссийской общественной организации «Федерация бокса России».

Место проведения: ДПЦ «Кириллица, зал бокса. Адрес: г.о. Самара, ул. Ново-Садовая, 260 А.

Основными целями и задачами Соревнований являются:

• выявление сильнейших спортсменов;

• повышение уровня спортивного мастерства участников;

• популяризация и дальнейшее развитие бокса в городском округе Самара, как олимпийского вида спорта;

• укрепление культурных и творческих связей между тренерским составом;

• пропаганда здорового образа жизни.

ПРОГРАММА

3 июня — в15.00 — торжественное открытие, 15.30 – предварительные бои

4 июня — в 12.00 — финальные бои.

В соответствии с правилами Соревнований Общероссийской общественной организации «Федерация бокса России»:

— 1 место в личных Соревнованиях занимает боксер, закончивший соревнования без поражения;

— 2 место занимает боксер, проигравший финальный бой;

— 3 место занимают 2 боксера, проигравшие полуфинальные поединки. Остальные места распределяются по количеству побед.

Победители и призеры (1, 2, 3 место) Соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.

Кубками награждаются:

• Лучший боксер в своей возрастной категории;

• За лучшую технико-тактическую подготовку;

• За волю к победе.

Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств «Клуба Единоборств «Витязь Самара», привлеченных в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в то числе добровольных пожертвований, спонсорских средств.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ:

Королёв Андрей Анатольевич – почётный президент Федерации бокса Самарской области. Президент Всемирной Федерации фудокан каратэ-до.

Власов Максим Сергеевич — российский боксёр-профессионал, выступающий в средней, во второй средней, в полутяжёлой и в первой тяжёлой весовых категориях. Среди профессионалов бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (2018) в 1-м тяжёлом весе и (2021) в полутяжёлом весе. Бывший чемпион по версиям WBC Silver (2018—2019), WBA International (2016), WBA Continental (2017), IBO Inter-Continental (2016) в 1-м тяжёлом весе. Бывший чемпион Евразии по версии EBP (англ.)рус. (2019, 2021—2022).

АККРЕДИТАЦИЯ:

Старший тренер Клуба единоборств «Витязь» — Егор Бакулин.

Тел.: 8-937-980-26-56

km_sekretar@mail.ru

Тел. — 8-927-200-83-38 — священник Андрей (координатор).