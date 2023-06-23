В нашем Союзе прибыло!

Ряды Самарского областного отделения Союза журналистов России продолжают пополняться. В июне на заседании Правления СОО СЖР состоялся прием новых членов в Союз журналистов.

Были рассмотрены заявления Бабенкова Арсения Владимировича, Кобзевой Юлии Ивановны, Мишенькиной Татьяны Сергеевны, Панченко Инессы Вячеславовны, Тайбатровой Александры Сергеевны. Все кандидаты — активные общественники, достойные представители профессии, имеют богатый опыт работы. Правление приняло решение принять соискателей в члены Союза журналистов России.

Поздравляем новых членов нашего братства!

Самарское областное отделение СЖР — одно из многочисленных региональных отделений, в настоящее время в нем насчитывается около 700 человек.