«Добрые новости» вошли в число финалистов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards

Проект «Добрые новости«, организатором которого является Самарское областное отделение Союза журналистов России, вышел в финал Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.



ХХI форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» (Самарская область) — в списке проектов-финалистов в номинации «Лучшее MICE событие».

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards направлена на выявление наиболее успешных проектов отрасли, их продвижение, и формирование заинтересованного отношения со стороны органов власти и широкой общественности. Организаторы конкурса учредили более 30 номинаций, в том числе и специальные. На премию в 2023 было подано 178 проектов из 14 регионов Приволжского федерального округа. Из Самарской области подано 24 проекта. Финал состоится 15-17 октября в Саранске.

Поздравляем координатора федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительного директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Инну Анатольевну Жичкину с успешным выходом в финал и желаем победы на мероприятии.

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Федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется с 2012 года и направлен на поиск и популяризацию положительных примеров социально-активного поведения, позитивных информационных поводов в различных сферах жизнедеятельности, профилактику социально-значимых проблем, демонстрацию положительного опыта реализации социальной политики в Самарской области и Российской Федерации. Проект состоит из двух ежегодных конкурсов (конкурс социальной рекламы и общественных инициатив и специальный конкурс для юных журналистов «Юнкор») и масштабного Форума общественных инициатив. За все время реализации проекта его охват составил свыше 15000 непосредственных участников, а сам проект стал открытой площадкой для презентаций, дискуссий и обмена мнениями профессионалов в области журналистики, рекламы, социального проектирования и связей с общественностью с участием экспертов федерального уровня.

Конкурс социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» и конкурс юных журналистов проводится по 27 направлениям в 14 номинациях — пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей, профилактика социального сиротства, поддержка отцовства, материнства и детства, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, развитие волонтерского движения, массового спорта, деятельность в области патриотического воспитания, в сфере экологии и многим другим направлениям.