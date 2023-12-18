Зоино стояние: чудо под крифом «секретно». Допремьерный показ фильма

Сегодня, 18 декабря, накануне дня памяти св. Николая Чудотворца,

в ТК «Амбар» (г.Самара, Южное шоссе, 5) состоится предпремьерный показ фильма Бориса Корчевникова «ЗОИНО СТОЯНИЕ: ЧУДО ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО».

Данный показ пройдет в Самаре за день до всероссийской премьеры на телеканале «Спас».

Фильм представит специальный гость — телеведущий, актер, генеральный директор телеканала «Спас» — Борис Корчевников.

Посещение мероприятия поможет Вам задуматься о великой мудрости, духовной силе и укреплении православной веры.

Тайминг:

12.00 — молебен в храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» при ТК «Амбар», который возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

13.00 — показ фильма

в кинотеатре «Амбар Синема».

Фильм был снят при поддержке холдинга «Глобал Вижн».

Возрастные ограничения:

12 +.

#СтояниеЗои

#Секретно

#БоисКорчевников