Зоино стояние: чудо под крифом «секретно». Допремьерный показ фильма

Сегодня, 18 декабря, накануне дня памяти св. Николая Чудотворца,
в ТК «Амбар» (г.Самара, Южное шоссе, 5) состоится предпремьерный показ фильма Бориса Корчевникова «ЗОИНО СТОЯНИЕ: ЧУДО ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО».
Данный показ пройдет в Самаре за день до всероссийской премьеры на телеканале «Спас».
Фильм представит специальный гость — телеведущий, актер, генеральный директор телеканала «Спас» — Борис Корчевников.
Посещение мероприятия поможет Вам задуматься о великой мудрости, духовной силе и укреплении православной веры.
Тайминг:
12.00 — молебен в храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» при ТК «Амбар», который возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.
13.00 — показ фильма
в кинотеатре «Амбар Синема».
Фильм был снят при поддержке холдинга «Глобал Вижн».
Возрастные ограничения:
12 +.