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Ушел из жизни Александр Зверев, художник «Самарских известий»

С прискорбием сообщаем, что 7 марта 2024 года в возрасте 76 лет скончался Александр Алексеевич Зверев, художник издания «Самарские известия».

Фото Зверев АА

Зверев Александр Алексеевич работал редактором отдела фотоиллюстрации газеты «Самарские известия», занимался коллажами и оформлением издания. Он – член Союза журналистов России с 1994 года. 

Был яркой творческой личностью, преданным своей  газете – почти  вся его трудовая жизнь была связана с «Самарскими известиями».

Уход из жизни Александра Зверева –  горькая потеря.

Самарское областное отделение Союза журналистов России  глубоко скорбит в связи с кончиной ушедшего коллеги и выражает соболезнования родным и близким Александра Алексеевича.

Светлая память…

свеча

Прощание 8 марта, с 16.00,  и 9 марта до 11.00 по адресу: г.Самара, ул. Первомайская, дом 27-А, кв. 109.

Похороны — 9 марта, в 11.00 — вынос.