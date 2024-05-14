День поминовения журналистов 2024 года.

14 мая в Троице-Сергиевом Храме прошло богослужение в память об ушедших журналистах губернии.

Согласно традиции, заложенной Самарским областным отделением Союза журналистов России и Архимандритом Георгием (Шестуном), на службу собрались сотрудники редакций различных изданий, телерадиокомпаний Самарской области, ветераны журналистики, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов. День поминовения дал возможность помянуть ушедших товарищей, вспомнить прошлое, поговорить о профессии, поддержать друг друга.

В память об ушедших коллегах областным Союзом журналистов учреждены ежегодные именные премии: «С открытым забралом» имени Валерия Иванова, «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой, «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова, «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой; проводятся творческие конкурсы: имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы, имени Павла Гроссмана.

В этот год, год Семьи, Самарское областное отделение журналистов, Самарская Епархия Русской Православной Церкви и Самарская областная писательская организация объявили Конкурс имени Архимандрита Георгия Шестуна, члена Союза журналистов России, основателя традиции Дня поминовения журналистов в Самаре. Основной целью проведения Конкурса является развитие и пропаганда литературного, журналистского, фотографического видов творчества, направленных на утверждение семейных и нравственных ценностей в современном российском обществе. Информация о Конкурсе имени Архимандрита Георгия Шестуна размещена на сайте Самарского Союза журналистов.

В 2024 году День поминовения журналистов прошел в 28-ой раз. Первая служба в память об ушедших товарищах прошла в 1996 году в Доме журналиста, вел ее Архимандрит Георгий Шестун.

На сегодня в «Скорбном списке» областного Союза журналистов 532 имени. Для нашего профессионального сообщества это не просто список – за каждым именем стоит личность, оставившая след в истории развития журналистики.

За последний год (с апреля 2023г. по май 2024г.) мы простились с 13-ю нашими коллегами. Нас покинули:

Воронцова Римма Ивановна

Гусева Наталья Юрьевна

Железняков Вячеслав Георгиевич

Зверев Александр Алексеевич

Косенков Борис Михайлович

Комраков Александр Васильевич

Любимов Игорь Юрьевич

Некрасов Николай Сергеевич

Петров Александр Максимович

Пенкин Николай Власович

Толкачев Владимир Миронович

Харитонов Вячеслав Владимирович

Чубачкин Евгений Анатольевич

Светлая память нашим товарищам!