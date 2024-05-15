НОВАЯ ВЫСТАВКА В ДОМЕ ЖУРНАЛИСТА

16 мая в 14.00 в Доме Журналиста открывается выставка фотографий Владимира Привалова «По волнам моей памяти». Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Владимир Дмитриевич Привалов – член Союза фотохудожников России, кандидат технических наук, выпускник Куйбышевского Политехнического института, фотопутешественник, натуралист, по профессии – инженер-электрик. Приверженец классической фотографии, член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России. Фотоискусством занимается со студенческих лет. Сейчас фотограф находится в почтенном возрасте, перешагнул девятый десяток. Но по-прежнему активен и полон сил. Его домашний фотоархив насчитывает более 50 000 напечатанных снимков.

На выставке в Доме журналиста будет представлена пейзажная фотография, более 30 художественных работ.

Приглашаем СМИ на открытие выставки!

Начало мероприятия – 16 мая в 14.00.

Адрес: г. Самара, ул. Самарская, дом 179 (Дом журналиста).

Аккредитация по электронной почте:

spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru , а также по телефону 8(846) 332-68-39, 332-02-72.