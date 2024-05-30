Мы рады новой встрече!

Вышел новый номер «Свежей газеты. Культуры» — № 9 (275), май 2024 г.

Читайте в номере: «И снова встреча на фестивале» (репортаж с праздника прессы в Струковском саду); «В светлый день Радоницы» (о Дне поминовения журналистов в Троице-Сергиевом храме); «Сиреневые звоны в Чагринском» (о молодежном фестивале на территории Покровского Александро-Чагринского женского монастыря).



А также персональная колонка министра культуры Самарской области, интервью с ведущими деятелями культуры и искусства, обзоры премьер, афиша культурных событий, исторические и научно-популярные очерки, майские ведьмочки от «Либстер и Ко» и многое другое — на страницах нашей газеты.

С девятым номером «Свежей газеты. Культуры» можно ознакомиться по ссылке.