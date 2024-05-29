6 июня — пресс-тур в Красноярский район! Приглашаем журналистов!

Уважаемые коллеги! Ровно через неделю, 6 июня 2024 г. , состоится пресс-тур по достопримечательностям Красноярского района. В этот же день состоится открытие мемориальной доски Павлу Семеновичу Гросману, многие годы работавшему главным редактором районной газеты «Красноярские новости».



Организаторы пресс-тура: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Администрация муниципального района Красноярский Самарской области.

Приглашаем в пресс-тур редакторов, журналистов, блогеров, фотографов Самарского региона!

В программе:

торжественное открытие мемориальной доски Павлу Семеновичу Гросману,

посещение достопримечательностей Красноярского района: Музея истории Красноярского района (с. Красный Яр), экоферм «В моих лугах», КФХ Бурмантовы «Форель» (с. Новый Буян), источников во имя Святителя Николая и святой блаженной Матроны (с. Старая Бинарадка), экскурсия по клубу «Прованс».

ПРОГРАММУ можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/g8Lx/yCKMhywvm

Для самарских СМИ будет организован автобус.

Сбор СМИ, отъезжающих из Самары, в 09.45 возле Дома журналиста (ул. Самарская, д. 179).

Приглашаем СМИ принять участие в пресс-туре!

Для аккредитации необходимо заполнить и прислать таблицу, указав Ф.И.О., название СМИ, должность сотрудника, телефоны контакта, адрес электронной почты. Также необходимо указать в таблице, нужен ли транспорт организатора из Самары («да» или «нет»).

№ Ф.И.О. должность,

название организации/СМИ Тел. контакта,адрес электронной почты Нужен ли транспорт организатора из Самары?(«да» или «нет) 1.

Заявки на аккредитацию принимаются до 3 июня 2024 года.

По результатам пресс-тура необходимо будет предоставить отчетные материалы (публикации в СМИ, в соцсетях, видео и радио сюжеты, фотографии) на электронный адрес: spress@samtelecom.ru

С уважением, пресс-служба Союза журналистов (Елена Абкина (руководитель пресс-службы) – 8-917-159-00-20, Ирина Проскурина (пресс-секретарь)-8(846) 332-02-72) spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru