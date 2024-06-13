Встречайте первый ЛЕТНИЙ номер «Свежей газеты. Культуры»!

Вышел новый номер «Свежей газеты. Культуры» — №10 (276) июнь 2024.

Читайте в выпуске:

«По незарастающим тропам «большого человека»». Репортаж Татьяны Пархачевой с открытия мемориальной доски Павлу Гроссману в селе Красный Яр.

«И снова встреча на фестивале». Обзор городского фестиваля «Пресса-2024″

«Владимир ПРИВАЛОВ: «Никогда не снимаю походя…»» О выставке легендарного самарского фотографа-пейзажиста в Доме журналиста.

А также интервью с ведущими деятелями культуры и искусства, обзоры премьер, афиша культурных событий, исторические и научно-популярные очерки, майские ведьмочки от «Либстер и Ко» и многое другое — на страницах нашей газеты.

С десятым номером «Свежей газеты. Культуры» можно ознакомиться по ссылке.