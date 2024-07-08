Ирина Цветкова приняла участие в пленарном заседании Общественной палаты Самарской области

4 июля 2024 г. состоялось пленарное заседание Общественной палаты Самарской области, посвященное роли гражданского общества в оказании помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.



Заседание прошло с участием врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, членов Правительства региона. В заседании приняла участие председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова. В режиме видеоконференцсвязи к диалогу подключились руководители региональных органов исполнительной власти и председатели общественных советов при органах исполнительной власти, а также главы муниципальных образований и председатели общественных палат (советов), созданных в муниципальных образованиях.

Вячеслав Федорищев поблагодарил общественников за приглашение принять участие в заседании, подчеркнув: «Мы все одна большая команда, для нас, как для Правительства региона, важно быть вместе по-настоящему… Работы очень много, уверен, что этот формат совместных мероприятий будем поддерживать».

«В условиях, когда государство и гражданское общество России оказались перед новыми очень серьезными вызовами и угрозами, – Президент не раз подчеркивал, что речь идет о самом существовании нашей страны, нашей цивилизации, – важнейшей задачей стало сохранение общественного единства, – обратил внимание Председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН Виктор Сойфер. – Жители Самарского региона демонстрируют высокую гражданскую активность. Инициирован целый ряд проектов, направленных на помощь военнослужащим, участникам специальной военной операции, их семьям и вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР, других территорий Украины. В этой работе задействованы некоммерческие, общественные организации… просто неравнодушные граждане, не являющиеся активистами каких-либо организаций. К участию в этом заседании мы постарались пригласить представителей самых разных организаций, которыми за два с лишним года накоплен колоссальный опыт.»

Увековечивание памяти об истории и героях специальной военной операции – одна из важнейших задач государства и общества. На федеральном уровне поставлена задача создать региональные, муниципальные, школьные музеи, посвященные событиям СВО и подвигам ее участников. Самарская область должна стать флагманом этого проекта, причем в школах нужно создавать интерактивные музеи: это формат, который наиболее интересен детям.

Врио губернатора поддержал эту инициативу, отметив: в регионе должно быть сформировано с привлечением специалистов – историков, культурологов – единое информационное пространство по данной теме, с полной и достоверной информацией о глубинных истоках той борьбы, которую сегодня ведет Россия. Один большой интерактивный музей (с локальными представительствами, в том числе, в школах), доступ к которому должен быть даже с мобильных устройств, подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В ходе заседания, отвечая на вопросы общественников, Вячеслав Федорищев также еще раз подтвердил, что на региональном уровне будет запущена программа, аналогичная федеральной программе «Время героев».

«Время героев» – программа федеральная, президентская, но там не так много ребят сейчас, на этом этапе, могут участвовать. А у нас герои свои, их очень много. Поэтому делаем сейчас «Время Героев – Самара». Это и обучение, это и кадровый резерв, это и школа, в которой на постоянной основе ребята могут подтягивать свои компетенции по разным направлениям», – подчеркнул врио губернатора, еще раз отметив: в регионе делается очень многое, но каждый на своем месте должен делать еще больше, чтобы обеспечивать будущую Победу.

Виктор Сойфер, со своей стороны, заверил, что для достижения важнейших целей, стоящих перед регионом и страной в целом, взаимодействие между властью и гражданским обществом будет усиливаться.