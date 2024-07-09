В России может появиться статус ветерана журналистики особого риска

Статус «Ветеран журналистики особого риска» может появиться в России. Он позволит охватить не только тех, кто находился непосредственно в горячих точках, но и тех, кто принимал участие в различных контртеррористических операциях. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, секретарь Союза журналистов России Александр Хинштейн.



«Речь идет о неком другом, ином статусе, потому что статус ветерана боевых действий предусматривает непосредственное участие в боевых действиях, что напрямую противоречит задачам журналиста. Пока рабочее название [статуса] «Ветеран журналистики особого риска». С Союзом журналистов России эту инициативу мы проработали, коллеги ее поддерживают, она позволит охватить не только тех, кто находился непосредственно в горячих точках, но и тех, кто принимал участие в различных контртеррористических операциях, но именно в качестве журналиста, освещая это», — сказал Хинштейн.

В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил присваивать такой статус тем, кто «часто работает на линии фронта; тем журналистам, кто живет в новых регионах и постоянно подвергается рискам; тем, кто работал во время других конфликтов — во Вьетнаме, Югославии, Афганистане». «Есть надежда, что статус будет учрежден уже в этом году. С определенным набором льгот, равноценным статусу ветерана труда», — приводятся его слова в Telegram-канале СПЧ.

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный журналист РФ, высказала слова поддержки данной инициативе: «Представители нашей мирной профессии, добровольно идущие на риск в зоне боевых действий, горячих точках, достойны быть отмечены особым статусом».



По материалам ТАСС