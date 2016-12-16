Набраться смелости и начать жить для себя

15 декабря в Доме журналистов состоялось открытие первой персональной выставки члена Союза фотохудожников России, члена Фотообъединения областного Союза журналистов, фотожурналиста Сергея Курочкина.

Отказаться от хорошей (или не очень) работы, сменить городскую квартиру на домик в глухой деревне… У каждого из нас иногда возникает желание всё бросить и уехать. В связи с таким желанием возникло специфическое направление жизни – дауншифтинг (в дословном переводе с английского «смещение вниз»).

Выставка рассказывает историю семьи местных дауншифтеров, которые несколько лет назад оставили жизнь в городской комфортабельной квартире и переехали за 300 км от Самары. Зимой до места жительства героев практически невозможно добраться — дороги заметает. Хлеб привозят раз день, другие продукты и того реже. Поэтому дауншифтеры обзавелись своим небольшим хозяйством и живут по принципу «что посеешь, то и пожнешь».

«Мои давние знакомые, супруги Елена и Виталий, в один момент решили оставить жизнь в квартире с горячей водой, светом, электричеством, хорошую работу, купили дом в глухой деревне и, так сказать, «спустились вниз». Но это движение вниз оказалось движение вверх. Они сейчас счастливее, чем были раньше и вовсе не жалеют о своем решении», — рассказал автор работ.

За серию снимков, рассказывающих об этой семье, Сергей Павлович был удостоен гранта министерства культуры.

Познакомиться с работами может каждый желающий по будням с 10:00 до 17:00.

Выставка продлиться до середины января.

Вход свободный.

Автор фото — Вениамин Крайнов