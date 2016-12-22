Подведены итоги творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова

22 декабря состоялась церемония награждения победителей ежегодного творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова.

Очень символично, что на этот раз церемония прошла в Самарской публичной библиотеке. Где же еще говорить о человеке, создавшем целую библиотеку замечательных текстов, о человеке, страстно влюбленном в Самару и бесконечно преданном этому городу, о человеке, который стал знаковой частью истории нашего города и нашей страны, об Эдуарде Кондратове.

Эдуард Кондратов – талантливый журналист и литератор, почетный гражданин города, творчество которого известно далеко за пределами губернии. Он один из лучших собственных корреспондентов газеты «Известия», лауреат Всесоюзных литературных конкурсов, член Союза журналистов и Союза писателей России, автор сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре».

По сложившейся традиции в мероприятии приняли участие журналисты и литераторы, представители городской интеллигенции и студенчества.

У каждого, кто пришел порадоваться новой встрече с Эдуардом Кондратовым, была возможность рассказать о своих впечатлениях. А поводом для воспоминаний стали факты биографии Эдуарда Михайловича, исторические события и, конечно, цитаты из его текстов.

«Как только возникла идея проведения творческого конкурса в честь Эдуарда Кондратова, то мы сразу задумались над тем, какой должна быть церемония награждения — помпезной, торжественной или такой домашней и теплой, как сегодня. Зная, каким Эдик был человеком, однозначно решили, что никакого пафоса быть не должно. Только дружеские беседы и воспоминания»,- сказала председатель областного Союза журналистов Ирина Цветкова.

В завершении мероприятия были объявлены победители творческого конкурса 2016 года. Награды лауреаты получили из рук руководителя управления информации и аналитики администрации Самары Елены Рыжковой и руководителей творческих Союзов — председателя областного Союза журналистов Ирины Цветковой и председателя писательской организации области Александра Громова.

В номинации «Литература» премия присуждена Александру Малиновскому за книгу «Дом над Волгой».

В номинации «Журналистика» премии был удостоен автор и ведущий программы телеканала «Самара-ГИС» Михаил Перепелкин за телевизионный цикл о старой Самаре.

Каждый лауреат получил памятный Диплом и денежную премию.

Одна из основных задач конкурса — поощрение творческой активности журналистов, в том числе и начинающих. Именно поэтому в этом году было принято решение вручить специальный диплом организаторов студентке 3-го курса кафедры теории и истории журналистики Самарского университета Дарье Муромовой за профессиональную мобильность и создание пресс-центра факультета филологии и журна