Соболезнования Союза журналистов России

25 декабря в акватории Чёрного моря, неподалёку от г. Сочи потерпел катастрофу самолёт Министерства обороны РФ. Среди пассажиров было девять журналистов .

На борту лайнера находилось 92 российских гражданина, в числе которых члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза), а также наши коллеги, журналисты федеральных телеканалов:

Первый канал

· корреспондент Дмитрий Рунков

· оператор Вадим Денисов

· звукооператор Александр Сойдов

НТВ

· корреспондент Михаил Лужецкий

· оператор Олег Пестов

· звукооператор Евгений Толстов

Телеканал «Звезда»

· корреспондент Павел Обухов

· оператор Александр Суранов

· помощник оператора Валерий Ржевский

Союз журналистов России выражает самые глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким, друзьям и коллегам погибших. Мы потрясены этой трагической новостью, мы скорбим вместе с вами.

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