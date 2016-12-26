Соболезнования Союза журналистов России

25 декабря в акватории Чёрного моря, неподалёку от г. Сочи потерпел катастрофу самолёт Министерства обороны РФ. Среди пассажиров было девять журналистов .
На борту лайнера находилось 92 российских гражданина, в числе которых члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза), а также наши коллеги, журналисты федеральных телеканалов:
Первый канал
· корреспондент Дмитрий Рунков
· оператор Вадим Денисов
· звукооператор Александр Сойдов
НТВ
· корреспондент Михаил Лужецкий
· оператор Олег Пестов
· звукооператор Евгений Толстов
Телеканал «Звезда»
· корреспондент Павел Обухов
· оператор Александр Суранов
· помощник оператора Валерий Ржевский
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