Мошенники разработали новый способ нажиться на чужом горе

20 декабря в Доме журналиста прошла пресс-конференция, на которой представители общественной организации рассказали о новом виде мошенничества в сфере ритуальных услуг, появившемся в Самарской области.

«Через пару дней после похорон к родственникам умершего, которые еще не успели оправиться от шока, заявляется человек и представляется приятелем покойного. Он может разыграть целую сцену удивления в связи со смертью своего якобы знакомого, даже поплакать вместе с родными. Потом в разговоре как бы невзначай говорит о том, что покойный задолжал ему денег. Суммы называются небольшие, в среднем это 2-3 тысячи рублей. Но если взять во внимание тот факт, что в городе ежедневно умирает 45 человек, то можно представить, какую прибыль получают преступники», — рассказал председатель Самарской региональной общественной организации «Благо» Андрей Вильдеев.

Судя по всему, действует целая группа мошенников, так как в гости к умершему приходят люди, заведомо подходящие по полу, возрасту и материальному статусу. Есть предположения, что информацию преступники получают через компании по оказанию ритуальных услуг.

«У мошенников есть только минимальные сведения, которые нужны для оформления документов на погребение: фамилия, имя, отчество погибшего, его возраст и контактные данные организаторов похорон. Но неприятностей можно избежать: если расспросить «приятелей» о жизни умершего, то они не смогут ответить, где учился или работал их погибший «друг», чем увлекался и так далее», — прокомментировал ситуацию юрист общественной организации «Благо» Эльнур Гамбаров.

Подобная схема — двустороннее нарушение закона. В первую очередь нарушителями являются те, кто продают персональные данные, а уже потом те, кто используют сведения для получения выгоды и обмана родственников ушедших из жизни людей.

По предварительным данным число жертв составляет несколько десятков человек, но в реальности их может быть гораздо больше: ведь не все понимают, что их обманули, а потому не обращаются ни в органы, ни в общественные организации.

Представители общественной организации уже передали информацию о ряде случаев в полицию. А для того, чтобы список жертв больше не пополнялся, общественники разместят на своем сайте перечень благонадежных ритуальных фирм.