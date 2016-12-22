21 декабря в Доме журналиста состоялась пресс-конференция на тему «Праздник без последствий: как избежать отравления суррогатным алкоголем».

Несмотря на трагические события, произошедшие в Иркутске, новогодние корпоративы в Самаре, как и в других городах, никто отменять не собирается. Да и до череды праздничных застолий, которые зачастую сопровождаются употреблением алкоголя, осталось не так много времени.

В связи с этим следует помнить, что даже доброкачественным алкоголем не стоит злоупотреблять. Любой алкоголь – яд для организма.

«За 11 месяцев в области произошло 2093 случая отравления алкоголем. По данным токсикологического мониторинга, 296 из них – с летальным исходом. В 55% случаях речь идет об отравлении именно этиловым спиртом. Тут дело даже не в качестве, а в количестве выпитого», — отметил заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Владимир Жернов.

Число людей, отравившихся дешевыми заменителями этилового спирта, либо контрафактной поддельной алкогольной продукцией, купленной с рук или в сомнительных продуктовых ларьках, за истекший период составило 13 человек.

Самые тяжелые последствия наступают после употребления метилового спирта. Он ни по вкусу, ни по запаху или цвету не отличается от этилового, но если человек выпьет всего 100 мл такой жидкости, то его и до больницы не успеют довезти. Распадаясь в организме, метанол выделяет муравьиную кислоту, которая поражает центральную нервную систему и зрительный нерв. Так что если человек и выживет, необратимо ослепнет.

К счастью, в Самарской области подобные случаи происходят крайне редко. В 2016г был зафиксирован один случай, когда пятеро жителей Красноярского района отравились, употребив неизвестно где произведенный спирт. Трое из этой компании умерло, двоих удалось спасти.

Новогодние каникулы для медицинских работников — пора повышенной готовности и усиленной работы, ведь затяжные празднования вызывают не только отравления алкоголем, но и обострения хронических заболеваний на фоне «повышенного градуса» в крови.

«В нашем отделении 25 коек, еще 10 в реанимации. Не было ни одних новогодних праздников, когда бы хоть одна койка пустовала. Наоборот, мы к праздникам разворачиваем дополнительные места», — сообщила главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по токсикологии, зав. отделением по оказанию помощи больным с острыми отравлениями Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина Наталья Вехова.

Чтобы после празднований не попасть на больничную койку или что страшнее — не умереть, специалисты советуют соблюдать простые правила: покупать алкогольную продукцию только в специализированных магазинах или крупных торговых сетях и, самое главное, во всем знать меру.