Подведены итоги конкурса самодеятельных изданий

27 декабря в Доме журналиста состоялась церемония награждения лауреатов областного творческого конкурса школьных самодеятельных изданий.

В этом году в адрес оргкомитета конкурса поступило 50 заявок из 20 образовательных учреждений, а общее число участников составило 80 человек. Заявки приходили из разных уголков губернии — городов Самары, Тольятти, Кинеля, Волжского, Красноярского, Сызранского и Борского и других районов.

Жюри, в состав которого вошли ведущие самарские журналисты, фоторепортеры и преподаватели, определило победителей в следующих номинациях: «Лучший материал на тему культуры», «Лучший материал о своем городе (районе, поселке, селе)», «Лучший портретный очерк», «Лучший материал о журналисте (журналистике, профессии журналиста)», «Лучший материал на тему школьной жизни» и «Лучший фоторепортаж».

В торжественной церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Самарской областной организации Союза журналистов, руководитель журнала «Первый» Олег Лукьянов и закв. кафедрой журналистики Самарского государственного социально-педагогического университета Ольга Щеголькова.



Награды победители получили из рук экспертов - Павла Волкова, фотографа, управляющего партнера коммуникационного агентства «Beneficium», Маргариты Петровой, обозревателя изданий «Самарская газета» и «Свежая газета. Культура», члена СЖ России, Татьяны Парамоновой, доцента кафедры журналистики, ответственного секретарь журнала для первых лиц «Boss» (2008-2013), выпускающего редактора журнала самарской области «Первый», Ксении Гараниной, старшего преподавателя кафедры журналистики, корреспондента «Свежая газета. Культура» и других.

Гран-при конкурса в этом году получила интернет-газета «Медиатор».