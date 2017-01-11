Открыт специальный счет для пожертвований семьям погибших журналистов в авиакатастрофе ТУ-154

Союз журналистов России открыл специальный счет, куда можно перечислить средства для поддержки семей наши коллеги, журналистов Первого телеканала, НТВ, телеканала «Звезда», погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года над Черным морем.
Реквизиты для перечисления помощи: Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России»
ИНН 7704133666
КПП 770401001
расчетный счет 40703810738000006055
корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК 044525225
в ОАО Сбербанк г.Москва
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на оказание помощи семьям погибших журналистов
Источник: Союз журналистов России