Открыт специальный счет для пожертвований семьям погибших журналистов в авиакатастрофе ТУ-154

Союз журналистов России открыл специальный счет, куда можно перечислить средства для поддержки семей наши коллеги, журналистов Первого телеканала, НТВ, телеканала «Звезда», погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года над Черным морем.

Реквизиты для перечисления помощи: Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России»

ИНН 7704133666

КПП 770401001

расчетный счет 40703810738000006055

корреспондентский счет: 30101810400000000225

БИК 044525225

в ОАО Сбербанк г.Москва

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на оказание помощи семьям погибших журналистов

Источник: Союз журналистов России