Новости Союза

Открыт счет для пожертвований семьям погибших журналистов

Союз журналистов России открыл специальный счет, куда можно перечислить средства для поддержки семей наши коллеги, журналистов Первого телеканала, НТВ, телеканала «Звезда», погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года над Черным морем.

Реквизиты для перечисления помощи: Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России»
ИНН 7704133666
КПП 770401001
расчетный счет 40703810738000006055
корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК 044525225
в ОАО Сбербанк г.Москва
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на оказание помощи семьям погибших журналистов

Источник: Союз журналистов России