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В Самаре лучшие журналисты губернии получили свои награды

18 января в отеле «Ренессанс» прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати, в рамках которого были вручены премии V Областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и подведены итоги XVIII ежегодного конкурса «Золотое перо губернии». В церемонии принял участие губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин.

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Лауреатами юбилейного областного журналистского конкурса на призы губернатора стали 110 человек – журналисты, фотокорреспонденты, операторы и блоггеры. Награды вручал губернатор.
Специальный приз губернатора Самарской области получили два журналиста Олег Моргунов, заместитель руководителя службы информационных программ ГТРК «Самара» и Нина Судницына, обозреватель «Социальной газеты».

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Кульминацией вечера стало вручение «золотых перьев» лучшим журналистам 2016 года в трех номинациях — «Печатные СМИ», «Электронные СМИ» и «Интернет-издание».

Обладателем заслуженной награды в номинации «Печатные СМИ» в этом году стала обозреватель «Социальной газеты», метр журналистики Нина Судницина, чьи материалы всегда отличаются острой социальной направленностью и злободневностью тем.

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В номинации «Электронные СМИ» победителем стала руководитель проекта редакции «ВАЗ ТВ» Наталья Корсакова, ее авторские программы знакомят тольяттинцев с событиями в сфере культуры и искусства.

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«Золотое перо» в номинации «Интеренет СМИ» получила корреспондент электронного периодического издания «Парк Гагарина» Екатерина Спиваковская. Автор текстов о повседневной жизни, любви, книгах, стране и политике.

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Авторские статуэтки в форме крыла птицы с золотым пером, почетный диплом и ценный подарок победители получили из рук председателя Самарской областной организации Союза журналистов России Ирины Цветковой и заместителя председателя областного Союза журналистов, директора филиала «Российской газеты» в Самаре Владимира Бабенкова

Также были озвучены имена обладателей премий Самарской областной организации Союза журналистов России.

Премией «Дебют» была отмечена корреспондент информационной программы «День» Новокуйбышевского телевидения Екатерина Родина.

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Премию «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой в этом году получил руководитель журнала «Первый» Олег Лукьянов, премии «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова удостоена обозреватель отдела «Общество и культура» «Самарской газеты» Ирина Шабалина.

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Премией «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой отмечен председатель Ассоциации районных и городских телерадиокомпаний областного Союза журналистов, генеральный директор ОАО «Новокуйбышевское телевидение» Александр Смирнов.

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Обладателем премии «С открытым забралом» имени Валерия Иванова стал специальный корреспондент информационного портала «Про город Самара» Михаил Горюнов.

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Автор фото — Сергей Курочкин