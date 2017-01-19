В Самаре лучшие журналисты губернии получили свои награды

18 января в отеле «Ренессанс» прошло мероприятие, посвященное Дню российской печати, в рамках которого были вручены премии V Областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и подведены итоги XVIII ежегодного конкурса «Золотое перо губернии». В церемонии принял участие губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин.

Лауреатами юбилейного областного журналистского конкурса на призы губернатора стали 110 человек – журналисты, фотокорреспонденты, операторы и блоггеры. Награды вручал губернатор.

Специальный приз губернатора Самарской области получили два журналиста Олег Моргунов, заместитель руководителя службы информационных программ ГТРК «Самара» и Нина Судницына, обозреватель «Социальной газеты».

Кульминацией вечера стало вручение «золотых перьев» лучшим журналистам 2016 года в трех номинациях — «Печатные СМИ», «Электронные СМИ» и «Интернет-издание».

Обладателем заслуженной награды в номинации «Печатные СМИ» в этом году стала обозреватель «Социальной газеты», метр журналистики Нина Судницина, чьи материалы всегда отличаются острой социальной направленностью и злободневностью тем.

В номинации «Электронные СМИ» победителем стала руководитель проекта редакции «ВАЗ ТВ» Наталья Корсакова, ее авторские программы знакомят тольяттинцев с событиями в сфере культуры и искусства.

«Золотое перо» в номинации «Интеренет СМИ» получила корреспондент электронного периодического издания «Парк Гагарина» Екатерина Спиваковская. Автор текстов о повседневной жизни, любви, книгах, стране и политике.

Авторские статуэтки в форме крыла птицы с золотым пером, почетный диплом и ценный подарок победители получили из рук председателя Самарской областной организации Союза журналистов России Ирины Цветковой и заместителя председателя областного Союза журналистов, директора филиала «Российской газеты» в Самаре Владимира Бабенкова

Также были озвучены имена обладателей премий Самарской областной организации Союза журналистов России.

Премией «Дебют» была отмечена корреспондент информационной программы «День» Новокуйбышевского телевидения Екатерина Родина.

Премию «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой в этом году получил руководитель журнала «Первый» Олег Лукьянов, премии «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова удостоена обозреватель отдела «Общество и культура» «Самарской газеты» Ирина Шабалина.

Премией «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой отмечен председатель Ассоциации районных и городских телерадиокомпаний областного Союза журналистов, генеральный директор ОАО «Новокуйбышевское телевидение» Александр Смирнов.

Обладателем премии «С открытым забралом» имени Валерия Иванова стал специальный корреспондент информационного портала «Про город Самара» Михаил Горюнов.

Автор фото — Сергей Курочкин