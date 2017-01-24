«Состояние аварийности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Самарской области. Итоги года»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 25 января 2017г.

Начало в 14:00

Место проведения — Дом журналиста Информационный повод: Итоги деятельности Госавтоинспекции за 2016 год Участник:

1. Антонов Игорь Анатольевич — начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области.

В рамках пресс-конференции планируется рассказать о состоянии аварийности и обеспечении безопасности дорожного движения на территории Самарской области в 2016 году, а также обозначить приоритетные направления деятельности на текущий год.

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

270-43-36

Татьяна Заварзина