«Состояние аварийности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Самарской области. Итоги года»

Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 25 января 2017г.
Начало в 14:00
Место проведения — Дом журналиста
Информационный повод:
Итоги деятельности Госавтоинспекции за 2016 год
Участник:
1. Антонов Игорь Анатольевич — начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области.
В рамках пресс-конференции планируется рассказать о состоянии аварийности и обеспечении безопасности дорожного движения на территории Самарской области в 2016 году, а также обозначить приоритетные направления деятельности на текущий год.
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
270-43-36
Татьяна Заварзина