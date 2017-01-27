Областная госавтоинспекция подвела итоги

25 января в Доме журналиста состоялась пресс-конференция начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игоря Антонова.

Игорь Анатольевич рассказал об итогах деятельности управления за прошлый год и поделился некоторыми планами работы в текущем году.

Общее количество ДТП, произошедших на территории Самарской области за 2016 год, составило 3821 случай. В авариях погиб 481 человек, пострадало 5024 человека. При этом отмечается, что на 15% снизилось количество ДТП, виновниками которых являются молодые водители. Также на 6,5% уменьшилось число аварий по вине водителей автобусов.

За прошлый год увеличилось количество случаев детского травматизма и детской смертности на дорогах области. Зачастую виновниками происшествий становились сами несовершеннолетние. Они либо переходили дороги в неположенном месте, либо нарушали правила движения при управлении велосипедом. Еще одна причина, влекущая за собой рост детской смертности при ДТП — безответственное отношение родителей:

«К сожалению, дети страдают по вине самых близких людей — их родителей, бабушек и дедушек, которые не используют специальные удерживающие устройства при перевозке своих чад. Взрослые не понимаю, что перевозя детей на руках, они подвергаю их двойному риску: мало того, что в случае аварии они не смогут удержать ребенка, так еще и придавят его собственным весом, тем самым нанесут дополнительные травмы,» — сказал Игорь Антонов.

По статистике областного ГИБДД почти половина всех ДТП происходило из-за дефектов дорожной сети: неровного покрытия, отсутствия разметки, неудовлетворительного содержания проезжей части, особенно в зимнее время.

Одним из самых частых нарушений по-прежнему остается превышение установленной скорости. Известны случаи, когда водители набирали запредельную скорость на качественных, хорошо отремонтированных дорогах и это становилось для них роковой ошибкой.

Прошлогодняя июльская жара также стала причиной ряда аварий. Из-за сильного солнца и высокой температуры воздуха водителям во время управления транспортом становилось плохо, они теряли быстроту реакции и не могли адекватно оценивать дорожную обстановку. Только на трассе М5 число погибших за тот знойный месяц возросло с 3 до 21 человека.

Общее количество постановлений, выписанных областной госавтоинпекцией за 2016 год, составило два миллиона на сумму в 1,1 млрд рублей.

Говоря о планах на 2017 год, Игорь Анатольевич рассказал, что в губернии будет установлено около 100 камер видеофиксации нарушений и 20 светофоров. Он подчеркнул, что управление будет особо настаивать на установке светофора на одном из самых трудных перекрестков города — на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова. Также автоинспекция предлагает заменить наземный пешеходный переход у станции метро «Московская» подземным. Это позволит разгрузить участок дороги на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского, увеличить безопасность движения пешеходов.

Кроме того, с 1 января в силу вступили поправки в законе об обязательном страховании. Теперь страховщик обязан обеспечить возможность заключения договора страхования и предоставление документа в электронном виде. Благодаря изменениям страховые компании не смогут навязывать автовладельцам дополнительные услуги, тем самым завышая стоимость страхового полиса.

Начальник ГИБДД также рассказал о готовящихся законопроектах. В их число вошел законопроект об установлении административной ответственности за опасное вождение, законопроект, обязывающий перевозить детей до 7 лет исключительно на заднем сиденье с использованием ДУУ, и законопроект, предусматривающий лишение права вождения за совершение трех грубых нарушений, таких как выезд на встречную полосу, превышение скорости более 60 км/ч и т.д.