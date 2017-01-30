Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на открытие выставки

«Женщины о мужчинах,

мужчины о женщинах.

Фотовзгляд»

Дата: 31 января 2017г.

Начало в 18:00

Место проведения — галерея «Новое пространство»

СНОУБ ( пр. Ленина, 14а)

Организатор — Фотообъединение Самарской областной организации Союза журналистов России.

Эта выставка — попытка выяснить, верно ли утверждение психологов о том, что характерные черты поведения мужчин и женщин просматриваются и в профессиональной деятельности фотографов, в их взгляде на противоположный пол.

Экспозиция выстроена таким образом, что позволяет погрузиться в мир женской и мужской фотографии.

В проекте приняли участие 22 фотографа: 11 мужчин и 11 женщин. Результат — — 150 разножанровых снимков, в соотношении 50х50 с каждой стороны.

Приглашаем найти различия фотовзглядов мужчин и женщин: что же притягивает их друг в друге?

В программе открытия: музыкальная импровизация — Вячеслав Шевердин (рояль) и Константин Фатеев (саксофон).

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Танзиля Аглиулина

270-43-36

Татьяна Заварзина