Приглашаем вас на открытие выставки
«Женщины о мужчинах,
мужчины о женщинах.
Фотовзгляд»
Дата: 31 января 2017г.
Начало в 18:00
Место проведения — галерея «Новое пространство»
СНОУБ ( пр. Ленина, 14а)
Организатор — Фотообъединение Самарской областной организации Союза журналистов России.
Эта выставка — попытка выяснить, верно ли утверждение психологов о том, что характерные черты поведения мужчин и женщин просматриваются и в профессиональной деятельности фотографов, в их взгляде на противоположный пол.
Экспозиция выстроена таким образом, что позволяет погрузиться в мир женской и мужской фотографии.
В проекте приняли участие 22 фотографа: 11 мужчин и 11 женщин. Результат — — 150 разножанровых снимков, в соотношении 50х50 с каждой стороны.
Приглашаем найти различия фотовзглядов мужчин и женщин: что же притягивает их друг в друге?
В программе открытия: музыкальная импровизация — Вячеслав Шевердин (рояль) и Константин Фатеев (саксофон).
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Танзиля Аглиулина
270-43-36
Татьяна Заварзина