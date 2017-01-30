анонсы пресс-центра

«О количестве и особенностях нарушений, выявленных областным УФАС в 2016 году»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 31 января 2017г.
Начало в 11:00
Место проведения — Дом журналиста

Тема:

«О количестве и особенностях нарушений,
выявленных областным УФАС
в 2016 году»

Участник:

1. Пак Леонид Львович — руководитель Самарского УФАС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса.

В рамках пресс-конференции планируется: осветить результаты работы ведомства за прошлый год в сферах контроля за соблюдением законодательства о защите конкуренции, о рекламе, закупках и обозначить план работы на 2017 год, а также рассказать 25-летии Самарского УФАС.

Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
270-43-36
Татьяна Заварзина