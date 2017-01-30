Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 31 января 2017г.
Начало в 11:00
Место проведения — Дом журналиста
Тема:
«О количестве и особенностях нарушений,
выявленных областным УФАС
в 2016 году»
Участник:
1. Пак Леонид Львович — руководитель Самарского УФАС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса.
В рамках пресс-конференции планируется: осветить результаты работы ведомства за прошлый год в сферах контроля за соблюдением законодательства о защите конкуренции, о рекламе, закупках и обозначить план работы на 2017 год, а также рассказать 25-летии Самарского УФАС.
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
270-43-36
Татьяна Заварзина