Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 31 января 2017г.

Начало в 11:00

Место проведения — Дом журналиста Тема: «О количестве и особенностях нарушений,

выявленных областным УФАС

в 2016 году» Участник:

1. Пак Леонид Львович — руководитель Самарского УФАС России, государственный советник Российской Федерации 2 класса.

В рамках пресс-конференции планируется: осветить результаты работы ведомства за прошлый год в сферах контроля за соблюдением законодательства о защите конкуренции, о рекламе, закупках и обозначить план работы на 2017 год, а также рассказать 25-летии Самарского УФАС.

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Аглиулина Танзиля

270-43-36

Татьяна Заварзина