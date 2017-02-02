25 февраля в рамках 13-го международного фестиваля интеллектуальных игр
«ПоПУЛЯрные технологии»
состоится шахматный турнир
для представителей СМИ и блогосферы.
Соревнования пройдут в ресторане
«Максимилианс» (Московское шоссе, д.4, стр. 15).
Начало в 13:00.
Приглашаем принять участие в мероприятии!
Для этого необходимо прислатьзаявку на электронный адрес: spress@samtelecom.ru
до 22.02.2017г. включительно
с пометкой в теме «Шахматный турнир»
Тел. для справок:
332-68-39
Аглиулина Танзиля
270-43-36
Заварзина Татьяна