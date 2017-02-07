Приглашаем вас на открытие выставки
самарского фотографа,
заместителя председателя
Фотообъединения
областного Союза журналистов
Валерия Афанасьева
Дата: 8 февраля 2017г.
Начало в 12:00
Место — Дом журналиста
2017 для фотографа Валерия Афанасьева год юбилеев: 60 лет со дня рождения и 35 лет фотографической деятельности.
Специально к этим знаменательным датам приурочена его фотовыставка «Начало…»
На выставке будут представлены фотографии, созданные в период с 1982 по 1992 годы – начало его жизни в фотографии. В то время он ещё не был профессионалом, но уже успел осознать, что фотография для него — это всерьез и надолго.
Особенность юбилейной экспозиции в том, что ВСЕ фотографии оригинальны, созданы в то время, отпечатаны на той бумаге, которая была именно тогда. Можно было конечно оцифровать, отретушировать и отпечатать на современном оборудовании, но, по мнению автора, тогда бы нарушилась атмосфера эпохи, воссозданная в его работах.
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Танзиля Аглиулина
270-43-36
Татьяна Заварзина