Гендерные фотостереотипы

4 февраля в галерее «Новое пространство» в рамках фотопроекта «Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах. Фотовзгляд» прошел семинар-тренинг Константина Лисецкого, декана психологического факультета, профессора, заведующего кафедрой психологии развития Самарского университета, доктора психологических наук. Тема для обсуждения — «Гендерные образы и стереотипы в современной фотографии».

В мероприятии приняло участие более полусотни фотографов — любителей и профессионалов.

Организаторы приглашают продолжить обсуждение темы проекта и принять участие в творческой встрече «Столкновение. Фотовзгляд», которая состоится 9 февраля в 18:30.