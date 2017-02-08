8 февраля в Доме журналиста состоялось открытие персональной выставки самарского фотографа, заместителя председателя Фотообъединения областного Союза журналистов, члена Союза фотохудожников России Валерия Афанасьева.

2017 для Валерия Леонидовича год юбилеев: 60 лет со дня рождения и 35 лет фотографической деятельности. Специально к этим знаменательным датам приурочена выставка.

В экспозицию вошли работы, созданные в период с 1982 по 1992 годы – начало фотографической деятельности автора. А начиналось все просто: отправляясь по туристической путевке в Германию и Чехословакию, Валерий Леонидович взял с собой фотоаппарат «Зенит», отснял за время путешествия пару пленок, которые по возвращении домой проявил и отпечатал. Процесс захватил его настолько, что впоследствии профессиональный музыкант, окончивший консерваторию, отбросил занятие музыкой и посвятил жизнь фотографии.

Особенность выставки в том, что все представленные фотографии — оригинальные, созданные в то время. Они не оцифровывались, не подвергались ретуши, не отпечатывались заново на современном оборудовании. По словам автора, именно первозданность снимков позволила передать атмосферу того времени:

«Достоинство этих фотографий в их несовершенстве. Техника, которая использовалась в то время, уступает современным технологиям. Мне хотелось подчеркнуть несовершенство снимков, показать, что за 35 лет фотография достаточно сильно изменилась. К тому же, на мой взгляд, слегка пожелтевшие снимки таят в себе особый шарм», - пояснил Валерий Афанасьев.

Автор собрал воедино несколько мини-серий и циклов. Среди них — пляжные фотографии, снимки Сокского карьера, кадры из серии «Поцелуй с тенью» и другие. Стоит отметить, что последняя серия в 1995 году была отмечена медалью на престижном фотоконкурсе, который проходил в итальянском городе Падуя.

Сегодня Валерий Леонидович уже не просто фотограф, он — куратор и организатор различных фотопроектов:

«Не знаю, много ли потеряла музыка в лице Афанасьева, но фотография точно приобрела. Он очень активный участник нашего Фотообъединения, много проектов курирует и организовывает. Например, фотопроект «Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах», который сейчас идет в галерее «Новое пространство», или конкурс «Самарский взгляд», вышедший на международный уровень, — проекты, успех которых — во многом заслуга Валеры»,-сказал председатель Фотообъединения областного Союза журналистов, член Союза фотохудожников России, руководитель фотослужбы газеты «Коммерсант Самара» Юрий Стрелец.

Окунуться в атмосферу 80-х и 90-х, отображенную на фотографиях, может каждый желающий по будням с 10:00 до 17:00.

Выставка продлиться до конца февраля.

Вход свободный.

Авторы фото — Сергей Курочкин и Георгий Майоров