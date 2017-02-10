анонсы пресс-центра

«В поход идут одни казаки»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 13 февраля 2017г.
Начало в 12:00
Место проведения — Дом журналиста

Тема:

«В поход идут одни казаки»

Информационный повод:

Проведение первого зимнего конного казачьего похода,
приуроченного ко Дню защитника Отечества

Участники:

1. Иванов Юрий Евгеньевич — заместитель председателя Правительства Самарской области, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области, Войсковой Атаман Волжского войскового казачьего общества, казачий полковник;

2. Давитьян Константин Александрович — председатель РООСО «Военно-патриотический центр «Навигатор 63», помощник Войскового Атамана Волжского войскового казачьего общества;

3. Терновский Андрей Владимирович — Атаман Самарского окружного казачьего общества, войсковой старшина;

4. Кудряшов Александр Федорович — первый заместитель Войскового Атамана, казачий полковник;

5. Пронин Владимир Николаевич — председатель Городского совета ветеранов г.Самара.

В рамках пресс-конференции планируется рассказать об идее проекта, о том, как осуществляется подготовка к походу и о маршруте, по которому пройдут казаки.

Аккредитация по тел.
332-68-39
Аглиулина Танзиля
270-43-36
Заварзина Татьяна