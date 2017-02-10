Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 13 февраля 2017г.
Начало в 12:00
Место проведения — Дом журналиста
Тема:
«В поход идут одни казаки»
Информационный повод:
Проведение первого зимнего конного казачьего похода,
приуроченного ко Дню защитника Отечества
Участники:
1. Иванов Юрий Евгеньевич — заместитель председателя Правительства Самарской области, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области, Войсковой Атаман Волжского войскового казачьего общества, казачий полковник;
2. Давитьян Константин Александрович — председатель РООСО «Военно-патриотический центр «Навигатор 63», помощник Войскового Атамана Волжского войскового казачьего общества;
3. Терновский Андрей Владимирович — Атаман Самарского окружного казачьего общества, войсковой старшина;
4. Кудряшов Александр Федорович — первый заместитель Войскового Атамана, казачий полковник;
5. Пронин Владимир Николаевич — председатель Городского совета ветеранов г.Самара.
В рамках пресс-конференции планируется рассказать об идее проекта, о том, как осуществляется подготовка к походу и о маршруте, по которому пройдут казаки.
Аккредитация по тел.
332-68-39
Аглиулина Танзиля
270-43-36
Заварзина Татьяна