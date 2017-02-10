Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 13 февраля 2017г.

Начало в 12:00

Место проведения — Дом журналиста Тема: «В поход идут одни казаки» Информационный повод: Проведение первого зимнего конного казачьего похода,

приуроченного ко Дню защитника Отечества Участники:

1. Иванов Юрий Евгеньевич — заместитель председателя Правительства Самарской области, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области, Войсковой Атаман Волжского войскового казачьего общества, казачий полковник;

2. Давитьян Константин Александрович — председатель РООСО «Военно-патриотический центр «Навигатор 63», помощник Войскового Атамана Волжского войскового казачьего общества;

3. Терновский Андрей Владимирович — Атаман Самарского окружного казачьего общества, войсковой старшина;

4. Кудряшов Александр Федорович — первый заместитель Войскового Атамана, казачий полковник;

5. Пронин Владимир Николаевич — председатель Городского совета ветеранов г.Самара.

В рамках пресс-конференции планируется рассказать об идее проекта, о том, как осуществляется подготовка к походу и о маршруте, по которому пройдут казаки.

Аккредитация по тел.

332-68-39

Аглиулина Танзиля

270-43-36

Заварзина Татьяна