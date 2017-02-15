Пройдет первый зимний конный казачий поход

13 февраля в Доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвященная празднованию Дня защитника Отечества в Самарской области.

Заместитель председателя Правительства Самарской области, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности, войсковой Атаман Волжского войскового казачьего общества Юрий Иванов рассказал о программе праздничных мероприятий:

«Отмечать столь значимый праздник у нас начнут 22 февраля. В этот день в Окружном Доме офицеров состоится торжественное собрание и праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества, в котором запланировано участие губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. 23 февраля празднование начнется в десять часов утра с церемонии возложения цветов к памятнику министра обороны СССР Дмитрия Федоровича Устинова. Также пройдет торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы и концерт на набережной. Завершит программу артиллерийский салют, который запустят в 9 часов вечера на 4-й очереди набережной реки Волги».

Особого внимания заслуживает первый зимний конный казачий поход, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В экстремальный поход отправятся казаки Самарского окружного казачьего общества и участники военно-патриотического центра «Навигатор 63».

Цель похода — военно-патриотическое воспитание, привлечение внимания молодежи к истории родного края и жизненному укладу казаков.

«Конный казачий поход стартует 21 февраля в селе Борское, история которого тесно связана с казачеством: село было создано как казачья крепость Самарской охранной линии, служившей для защиты от кочевников. Затем мы проследуем в село Утевка, где остановимся для поздравления местных жителей с праздником. Финиш похода состоится 23 февраля на самарской набережной. В общей сложности по заснеженной целине наша команда на лошадях преодолеет примерно 180 километров», — пояснил председатель региональной общественной организации Самарской области «Военно-патриотический центр «Навигатор 63», помощник Войскового Атамана Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян.

Организаторы готовятся к походу уже на протяжении нескольких месяцев – отрабатывают строевую, работу в парах, тройках, изучают характер и поведение лошадей, готовят экипировку, предназначенную для походов в условиях русской зимы.

В итоге в поход отправятся 10 казаков на десяти отобранных жеребцах буденовской и орловской пород. На снегоходах и внедорожниках в след за казаками поедут врач, ветеринар и коваль, а также съемочная группа, которая будет фиксировать каждый шаг отряда.

Торжественным завершением похода станет большой казачий праздник на набережной возле Ладьи, в программе которого: развертывание этнографической экспозиции «Казачий курень», традиционные казачьи забавы, выставка оружия, катание на лошадях, выступление фольклорных коллективов, историческая реконструкция сражений с участие казаков и многое другое. Казачий праздник пройдет 23 февраля, начало в 12:30.

Организаторы надеятся, что поход пройдет удачно и станет доброй традицией в честь празднования Дня защитника Отечества.