ВСТРЕЧА БОЕВЫХ ДРУЗЕЙ

С минуты молчания началась вчера в импровизированной «землянке» встреча ветеранов Союза журналистов, организованная в преддверии всенародного праздника – Дня защитников Отечества. Собравшихся приветствовал заместитель председателя правления областной организации СЖ А. В. Барышев.

В этот вечер было много воспоминаний и рассказов тех, кто в молодые годы служил в рядах Вооруженных Сил и носил на плечах погоны рядовых, сержантов и офицеров. С особым вниманием и уважением слушали тех, кто прошел « горячие точки» в наши дня. Офицер запаса, известный журналист, прозаик и поэт Валерий Штепо прочитал друзьям свои стихи, посвященные легендарной Шестой роте. Наш друг выполнял свой интернациональный долг с оружием в руках.

Было о чем вспомнить и бывшему кадровому офицеру, военному журналисту Сергею Золотареву. Его рассказ поддержал и другой офицер-журналист Аркадий Соларев.

Многие годы посвятили работе в военной печати Михаил Бобылев, Александр Лаврик. Свои первые заметки публиковал в Краснознаменной газете Северного флота «На страже Заполярья» старшина второй статьи Иван Фомин, который до сих пор не зачехляет острое перо и продолжает работать в прессе.

Этим и отличаются наши коллеги, они и сегодня не выпускают из рук перо, много пишут на темы военно-патриотического воспитания молодежи, о нынешнем дне Вооруженных Сил и их героях.