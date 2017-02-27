Спорт

Журналисты и блогеры сразились на шахматном поле

26 февраля в ресторане «Максимилианс» состоялся турнир по молниеносным шахматам среди представителей СМИ и блогосферы в рамках 13-го международного фестиваля интеллектуальных игр «ПоПУЛЯрные технологии».

Организаторы турнира — Самарская областная организация Союз журналистов России и региональная общественная организация «Федерация шахмат Самарской области».

В турнире безоговорочную победу со 100% результатом одержал мастер ФИДЕ из Новокуйбышевска, постоянный автор газеты «Инженер» Самарского государственного технического университета Руслан Габдушев.

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Второе место занял блогер, руководитель шахматного клуба Самарского университета Николай Портнов, проигравший только победителю.

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Третье место тоже было присуждено представителю блогосферы Ратмиру Ситдикову, набравшему 5 очков.

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Специальным призом была отмечена руководитель пресс-службы областного Союза журналистов Танзиля Аглиулина, показавшая лучший результат среди женщин.

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Памятный подарок получил и самый юный участник фестиваля – самарский шахматист Александр Свинарев.

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Турнир прошел в позитивной и дружеской атмосфере, без острых споров и конфликтов.

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Награды победителям вручили идейный вдохновитель фестиваля интеллектуальных игр и его организатор Дамир Гибадуллин и вице-президент Федерации шахмат Самарской области Станислав Янушевский.

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Союз журналистов благодарит всех
за увлекательную игру
и поздравляет победителей с заслуженными наградами!