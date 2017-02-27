Журналисты и блогеры сразились на шахматном поле

26 февраля в ресторане «Максимилианс» состоялся турнир по молниеносным шахматам среди представителей СМИ и блогосферы в рамках 13-го международного фестиваля интеллектуальных игр «ПоПУЛЯрные технологии».

Организаторы турнира — Самарская областная организация Союз журналистов России и региональная общественная организация «Федерация шахмат Самарской области».

В турнире безоговорочную победу со 100% результатом одержал мастер ФИДЕ из Новокуйбышевска, постоянный автор газеты «Инженер» Самарского государственного технического университета Руслан Габдушев.

Второе место занял блогер, руководитель шахматного клуба Самарского университета Николай Портнов, проигравший только победителю.

Третье место тоже было присуждено представителю блогосферы Ратмиру Ситдикову, набравшему 5 очков.

Специальным призом была отмечена руководитель пресс-службы областного Союза журналистов Танзиля Аглиулина, показавшая лучший результат среди женщин.

Памятный подарок получил и самый юный участник фестиваля – самарский шахматист Александр Свинарев.

Турнир прошел в позитивной и дружеской атмосфере, без острых споров и конфликтов.

Награды победителям вручили идейный вдохновитель фестиваля интеллектуальных игр и его организатор Дамир Гибадуллин и вице-президент Федерации шахмат Самарской области Станислав Янушевский.

Союз журналистов благодарит всех

за увлекательную игру

и поздравляет победителей с заслуженными наградами!