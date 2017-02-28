Завершен прием заявок на фотоконкурс «Самарский взгляд 2016»

Союз журналистов объявляет о завершении приема заявок на участие в VIII городском открытом конкурсе фотографий «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД».

В оргкомитет конкурса в этом году поступило более 150 заявок из разных городов России.

В марте пройдет следующий этап конкурса — члены жюри будут рассматривать конкурсные работы. Жюри возглавляет фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.

Напоминаем, что определятся лауреаты в 7 номинациях: «События», «Город, который любит футбол», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Коммерческая фотография» «Спорт». По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии: одна за лучшую пресс фотографию и одна за лучшую художественную фотографию.

Церемония награждения победителей и торжественное открытие итоговой фотовыставки запланировано на 4 апреля.

По традиции мероприятие пройдет в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки.

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Желаем удачи всем участникам конкурса!