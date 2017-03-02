Конкурс «10 лучших газет России-2016″

Уважаемые коллеги!

Союз журналистов России совместно с Союзом писателей «ГИПП», АНРИ и редакцией журнала «Журналистика и медиарынок» объявили о третьем ежегодном конкурсе «10 лучших газет России-2016».

В нем могут принять участие все газеты страны: от районных до общенациональных, работающих в общественно-политическом формате (универсального содержания), имеющие любую организационно-правовую форму.

Кроме 10-ти лучших газет, Экспертный Совет определит лучшие издания, имеющие достижения в номинациях «Общественная значимость», «Бизнес-модель», «Визуализация содержания», «Интерактив», «Социальные проекты», «Культурно-историческое наследие» и др.

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе!

Подробнее о конкурсе читайте тут