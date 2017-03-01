Настраиваемся на «Такси FM»

28 февраля в Доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвященная запуску в Самаре новой радиостанции «Такси FM».

1 марта на 101,0 FM в Самаре начинает свое вещание Радио «Такси FM». Это музыкально-информационная радиостанция для людей, которые ищут спокойствия в сегодняшнем дне и уверенности в завтрашнем.

Радио «Такси FM» – радиостанция исключительно положительных эмоций. Это песни, с которыми связаны самые яркие переживания каждого слушателя, музыка, которая не дает скучать. Теплые воспоминания, радость настоящего и движение в правильном направлении.

Олег Шаламов, генеральный директор Радио «Такси FM»:

«Прежде всего, хочу отметить, что к решению о смене сетевого партнера мы шли достаточно долго, в течение нескольких лет. Это не спонтанный выбор. Мы тщательно подбирали продукт, который зазвучит на частоте 101,0 FM в Самаре с 1 марта. Смена формата связана с постоянным развитием и движением вперед: меняются вкусы, меняется качественно и количественно аудитория радио, меняются музыкальные предпочтения. Мы просто обязаны идти в ногу со временем, поэтому мы выбрали новый, актуальный и прогрессивный формат – «Такси FM».

«Такси FM» — продукт разработанный холдингом «Крутой Медиа», позволяющий сделать огромный шаг на пути к увеличению аудиторных показателей, к улучшению качественного состава аудитории радиостанции. Такие заявления не случайны: формат Радио «Такси FM» образован на звучании исключительно проверенных и отсутствии однодневных хитов. Самые яркие, «звездные» хиты, все лучшее, мода без срока давности! Идеология «Такси FM» – прослушивание радиостанции должно быть комфортным, слушатель, настроившись на частоту 101,0 FM не захочет переключаться.»

Холдинг, который пополнит Радио «Такси FM» успешно развивается на рынке самарской губернии уже 25 лет. За это время командой под чутким управлением Константина Лукина было запущено множество коммерчески-выгодных и массово-популярных радио-продуктов.

Константин Лукин, президент Радио «Такси FM»:

«Ни для кого не секрет, что станции появляются и уходят, они не выдерживают конкуренции, не выдерживают современных ритмов жизни. Станция, звучавшая на 101,0 FM 16 лет, меняла свой формат со временем, к сожалению, и по независящим от нас причинам, далеко не в лучшую сторону. Мы долго рассматривали возможности смены формата: были варианты организовать собственный программный продукт, были варианты сотрудничества с различными сетевыми партнерами.

Мы пришли к выводу: зачем изобретать велосипед с квадратными колесами, когда есть велосипед с круглыми колесами, который хорошо катится и уверенно набирает обороты по всей стране! Наши партнеры по регионам очень положительно отозвались о продукте «Такси FM». Аудитория станции в городах вещания растет с каждым днем – это момент, который нельзя не учитывать в таком сложном деле, как радио бизнес. Именно поэтому, на наш взгляд, Радио «Такси FM» — единственный верный и грамотный выбор новой радиостанции для самарских слушателей. Именно эта станция привлечет самую активную и платежеспособную аудиторию с ядром 25-54 лет, что позволит сохранить и значительно расширить существующую аудиторию частоты 101,0 FM в Самаре».

Все с 1 марта в Самаре включают Радио «Такси FM»!