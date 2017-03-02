Медиаконкурс «Полоса безопасности»

Уважаемые коллеги!

Союз автошкол Москвы при поддержке Союза журналистов России проводит медиаконкурс

Конкурс является социальной акцией и проводится в поддержку государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения».

Победители будут определены в следующих номинация: «Лучший журналист», «Печатные СМИ», «Электронные СМИ», «Сетевые СМИ», «Верность теме» и «Спецпроект».

Главный приз — 100 000 рублей.

На конкурс принимаются статьи, фотографии, видеосюжеты, радиопрограммы, интернет-проекты, опубликованные/вышедшие в эфир в период с 01.01.2016 года по настоящее время.

Материалы на конкурс принимаются в электронном виде по адресу info@yojo.ru

Окончание приема конкурсных материалов 31 марта 2017 года в 24.00 по мск.

Приглашаем журналистов принять участие в конкурсе!

Информация о конкурсе опубликована на сайте СЖР