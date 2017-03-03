Весне и женщинам посвящается

2 марта в Доме журналиста состоялось открытие выставки члена Союза художников России, обладателя золотой и серебряной медалей Творческого Союза художников России «За вклад в Отечественную культуру» Сергея Васькова.

На протяжении последних двадцати лет основной вид творчества Сергея Николаевича — изготовление панно из дерева. Сергей Васьков создал больше тысячи работ, основная часть которых находится в частных коллекциях России, Германии, США, Израиля, Японии. В одних работах художник ставит приоритетом фактуру дерева, в других — делает акцент на линиях, цвете и объеме.

Несмотря на внешнюю легкость и невесомость, в основе каждого авторского панно лежит тщательная и кропотливая работа. За время создания композиция проходит 17 этапов — от момента зарождения идеи до финальной обработки.

«Отличительной особенностью нынешней экспозиции является обилие цветов, зелени и теплых красок. Идея собрать именно такие работы в единую выставку принадлежит моей верной помощнице и жене Ирине. Таким образом мы решили отпраздновать начало весны и сделать подарок дорогим дамам к Международному женскому дню», — рассказал Сергей Николаевич.

Прочувствовать на себе всю прелесть весенних красок, насладиться произведениями художника может каждый желающий по будням с 10:00 до 17:00.

Выставка продлиться до конца марта.

Вход свободный.