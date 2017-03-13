Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 14 марта 2017г.

Начало в 11:00

Место проведения — Дом журналиста Тема: «Инвестор, не дай себя обмануть!» Информационный повод: учащение случаев мошенничества на рынке Форекс Участники:

1. Карпова Светлана Николаевна — председатель Самарской региональной общественной организации обманутых инвесторов на рынке Форекс «Справедливость»;

2. Хлебникова Нина Ивановна — пострадавший инвестор( г. Саратов);

3. Бурмистров Геннадий Геннадьевич — независимый эксперт в области финансовых рынков;

4. Добрусин Алексей Витальевич — партнер юридической компании «Темирбулатов и партнеры».

В рамках пресс-конференции планирует рассказать о брокерских мошеннических схемах, а также о том, как распознать обман на ранних этапах и не стать его жертвой.

Аккредитация по тел.

332-68-39

Аглиулина Танзиля

270-43-36

Заварзина Татьяна