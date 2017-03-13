Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 14 марта 2017г.
Начало в 11:00
Место проведения — Дом журналиста
Тема:
«Инвестор, не дай себя обмануть!»
Информационный повод:
учащение случаев мошенничества на рынке Форекс
Участники:
1. Карпова Светлана Николаевна — председатель Самарской региональной общественной организации обманутых инвесторов на рынке Форекс «Справедливость»;
2. Хлебникова Нина Ивановна — пострадавший инвестор( г. Саратов);
3. Бурмистров Геннадий Геннадьевич — независимый эксперт в области финансовых рынков;
4. Добрусин Алексей Витальевич — партнер юридической компании «Темирбулатов и партнеры».
В рамках пресс-конференции планирует рассказать о брокерских мошеннических схемах, а также о том, как распознать обман на ранних этапах и не стать его жертвой.
Аккредитация по тел.
332-68-39
Аглиулина Танзиля
270-43-36
Заварзина Татьяна