С чего начинается репортаж?

С репортёра. Его умения видеть, слышать, чувствовать и — удивляться. И, конечно, с умения передать свои впечатления. А этому можно учиться, что и делают сегодня наши школьники. Написать так, чтобы дать возможность и другим почувствовать себя на месте события, получается не сразу. Но это очень заманчиво – побывать там, где ещё не доводилось, примерить на себя новые роли или подсмотреть что-то любопытное в обычной повседневности.

Слон Cемён



Екатерина Чернюк

Я подняла голову в весеннее небо. Причудливые плюшевые фигурки — облака плывут на лазурном фоне. Люблю всматриваться в необыкновенные образы, созданные потоками воздуха. В изобилии форм, напоминающих то цветы, то птиц, то волшебных животных, я всегда нахожу хотя бы одного слона. А сегодня целые стада облачных слонов весело путешествуют в голубом просторе, подставляя округлые бока тёплым солнечным лучам. Они то бегут, то застывают на месте, задумавшись о своём, слоновьем, то разбегаются по небу небольшими группами. Каждый слонёнок уникален. Они бывают самых разных оттенков: молочно-белые, серые, почти чёрные, нежно-розовые, золотистые. Будто нарисованы красками. Иногда подует ветер и, кажется, вот опустело небо, только солнце в бирюзовой выси. А нет, пробирается по краю горизонта одинокий слон, философ и мечтатель. Так и я иду одиноко, мечтаю, думаю о великих художниках, о том, какое это сложное искусство — живопись. Но, может быть, именно сегодня оно станет для меня немного ближе. Моя одноклассница согласилась провести для меня мастер-класс по рисованию.

Я поднялась на пятый этаж, немного отдышалась и позвонила в дверь. Мне открыла мама Вари (так зовут мою одноклассницу). Я старалась пройти бесшумно, чтобы не отвлечь юную художницу. Варя стояла у мольберта. Я вслушивалась в шуршание её карандаша, есть что-то в этом магическое и притягивающее.

— Что будем рисовать? — спросила Варя.

— Давай нарисуем слона!

Художница начинает наносить на белый лист тонкие, едва заметные линии. Карандаш двигается то в сторону, то вверх.

— Существуют ли какие-то правила в рисовании?

— Нужно освоить азы. Начинать лучше всего с простого. Например, научиться делать наброски карандашом, а потом уже можно переходить к рисованию в цвете. Наш преподаватель всегда говорил: «Практикуйтесь, практикуйтесь и ещё раз практикуйтесь». Мы его передразнивали, шутили над ним. Но, если ты хочешь стать профессионалом в чём-то, то ты должен отдаваться этому делу. С этим не поспоришь. А самое главное, никогда нельзя опускать руки. Не все же художники сразу проснулись великими, — Варя опустила глаза и улыбнулась.

С карандашным наброском покончено. Она берёт краски и медленными мазками широкой кистью прорисовывает фон. Аккуратные движения её руки – и небо становится голубым, а трава зелёной, оживает и слон.

— Что для тебя живопись?

— Рисование — это именно то, что помогает мне мечтать и реализовываться. Отстраниться от окружающего и жить в мире творчества и бесконечной красоты.

Слон уже стоит на земле, подняв голову к небу. Он стал объёмным. Появились тени, которые сделали картину глубокой. У слона большое тело и огромные, словно тумбы, толстые ноги, но, несмотря на это, выглядит он изящно и весело. Многие думают, что рисовать слона просто, на самом деле его большие уши, хобот и бивни нелегко нарисовать так, чтобы они выглядели реалистично. Юная художница медленно прорисовывает каждую трещинку на коже животного. В некоторых местах покрывает её морщинами, хобот – складками. Делает это с помощью штрихов карандашом. Варя не нажимает сильно на карандаш, её рука словно летает над листом. Линии должны быть еле заметными.

— А как приходят идеи, придумываются темы?

— Я стараюсь наблюдать за людьми и природой. Мне нравится посещать выставки современного искусства, смотреть на интересные картины известных художников. Талантливые произведения живописи, история искусств заставляют меня двигаться дальше, хочется узнавать что-то новое… Можно, я попрошу тебя нарисовать цветок? Рисуй любой, какой первый придёт тебе в голову.

Я беру в руки карандаш, подумав минуту, приступаю к работе. На переднем плане набрасываю розу, прорисовывая каждый лепесток и каждую росинку. Рядом появился тюльпан, а немного левее ромашка. Варя дала мне кисточку, и лепестки роз наполнились алым цветом, бесцветный тюльпан стал ярко-розовым, а ромашки удостоились жёлтого глазка и зелёного стебля. Я выбрала эти цветы, потому что розы алого цвета – это символ настоящей любви, розовые тюльпаны символизируют молодость и нежность, а ромашки — доброту и скромность.

Варя подправила мой рисунок, придав ему более аккуратную форму, прорисовала ромашку с большой точностью. Затем, вернулась к слону. Обвела его по всему контуру, убрав лишние выступы.

— Слон Семён умён, хорош и на облако похож. Вместо тучки с высоты поливает он цветы, – вдруг ни с того, ни с сего с задором продекламировала Варя. – Этот стишок я учила в детском саду. Давай нашего слоника назовем Семёном!

Она повернулась к окну. Солнце ласково щурится с высоты, своими лучиками освещает лицо нашей мастерицы, и я вижу, что её нос и щёки усыпаны мелкими веснушками. На ветках деревьев сидят и щебечут беспокойные воробьи. Варя подошла ближе к окну, посмотрела вниз. А там снег испуганно подсчитывает убытки — проталин ещё не много, но лёд вдоль дорог отливает старинным серебром.

Варвара вернулась к мольберту и резкими движениями нарисовала солнечные блики. Картина стала живой и тёплой. Казалось, что трава стала ярче, цветы раскрыли свои бутоны, дерево зашумело листочками, а у слона появилась улыбка. Вот и закончили!

Варя позвала меня на кухню пить чай. А я всё никак не могла насмотреться на её работы. На одной из них силуэт мужчины и женщины. Они стоят рядом, мужчина обнимает женщину за талию, она с нежностью склонила голову ему на плечо. Картина излучает покой и умиротворение. Палитра красок благородна и изысканна: зеленоватые, жёлтые, бурые, красные, шоколадные оттенки… Удивительно, но даже Варина чёрно-белая графика уносит воображение в сияющие разноцветные миры.

Перевожу взгляд на нашего слона. Семён вышел большим, толстым и добродушным.

Вы поедете на бал?



Дарья Лаврентьева

Долгожданная поездка в Тарханы обернулась для меня разочарованием. На улице минус двадцать – пробирает до костей. Серые пейзажи заснеженной усадьбы наводят тоску. Мы увидели всё, что предлагают вниманию посетителей: побывали в доме-музее, на могиле Лермонтова, в церкви, где его отпевали. Но мне не удалось почувствовать атмосферу этого места. А так хотелось…

Говорят, оказавшись в Тарханах, нужно обязательно побывать на балу. «Бал – это не только захватывающее театрализованное представление, но ещё и ключ к прочтению многих произведений Лермонтова», — объясняют сотрудники музея. Местом действия его самой знаменитой драмы стал светский маскарад.

Бал – заключительный пункт программы. Как хочется, чтобы этот день закончился… Влезаю в туфли, разглаживаю складки на платье. В последний раз смотрю на своё отражение. Передо мной старинное зеркало в резной деревянной раме. Что, если зеркала обладают памятью? Не исключено, что перед ним прихорашивались дамы позапрошлого века…

В коридорах барского дома многолюдно и шумно. Толпа несёт меня в просторный, ярко освещённый зал. Справа от входа старинный чёрный рояль. Рядом несколько кресел образца 19 века, стол для игры в карты… И — компания девушек в рваных джинсах и ярких футболках. Зачем я поддалась на уговоры подруг и надела платье? Дома это казалось хорошей идеей. Чтобы занять своё место среди одноклассников, придётся идти через весь зал, а я уже чувствую на себе десятки оценивающих глаз. Руки нервно касаются ткани. Пора.

В программе сказано, что танцевальные навыки для участия в бале не требуются. Но что, если это не так?

В дверях появляется стройный женский силуэт, шум стихает. Это девушка в атласном платье нежно-кофейного цвета. Светлые волосы убраны в причёску сложной конструкции, плечи и шея открыты. Она садится у инструмента, лёгким движением касается клавиш. Кажется, эта девушка, и её нежное платье, и музыка, разливающаяся по залу, созданы для этого места, для строгих старинных интерьеров.

Ласкающие звуки фортепиано сменяют энергичные, отрывистые удары по клавишам. Волнение возвращается ко мне с новой силой.

В проёме появляются господин в чёрном фраке и дама в красном шёлковом платье. Он держит в своей руке её тонкую белую руку.

— Дамы и господа, приглашаем на бал, — сверкая белозубой улыбкой, объявляет господин.

Снова распахиваются двери, и зал наполняется парами — мужчинами во фраках и очаровательными спутницами. От многообразия тканей, цветов, фасонов и белоснежных улыбок пестрит в глазах. Причёски выполнены так искусно, что, уверена, на изготовление каждой ушло пару часов.

Бал открывается полонезом. Пары освобождают центр зала, выстраиваются в два ряда. Движутся в величественном и медленном ритме. Наверно, не так-то просто идти, касаясь друг друга лишь кончиками пальцев. Пройти с благородством и изяществом под огнём тысячи любопытных глаз. Здесь видны как на ладони самая малая неуклюжесть в движении, самая лёгкая неуверенность в ногах, самое неуловимое непопадание в такт. Танцующие держатся так непринуждённо, словно прогуливаются по аллее парка.

Музыка прерывается. Чувствую, как потеют ладони.

— Господа, приглашайте дам!

Нет, только не сейчас…

— Не угодно ли Вам будет, сударыня? – прерывает мои мысли один из танцоров, протягивая руку в белой перчатке. Мы занимаем место среди танцующих.

С первыми звуками музыки зал наполняется смехом и топотом. Движения очень просты: нам предлагают упрощённую версию польского танца. Мальчики танцуют с «местными» дамами, девочки – с кавалерами во фраках. Танцующих много, мы постоянно «натыкаемся» на соседнюю пару. В то время как одни «взлетают», другие – приземляются. В толпе танцующих замечаю восторженное лицо одноклассника Коли. Улыбаюсь шире, вспоминая, как яростно он возмущался против всей этой затеи. Смущённый, неловкий, он танцует с той дамой в красном. Кажется, общее настроение беспричинного веселья передалось и ему.

Полонез, вальс, кадриль, мазурка… Фигура №1, фигура №2, фигура №3… В перерывах между танцами – светские беседы. Звучат романсы, стихи. Дамы делают записи в альбомах.

— Дамы и господа, котильон! Танец-игра! – объявляет распорядитель бала. Что-то подсказывает мне, что это последний танец.

Пары перелетают из одного конца зала в другой. Не слышно шагов: лишь складки шифона шелестят, сталкиваясь друг с другом. Кажется, на одном из таких балов Лермонтов встретил графиню Сушкову и предложил ей тур вальса.

Когда в мою сторону направляется один из тарханских джентльменов, вежливо отказываюсь: мне хочется посмотреть со стороны, ещё немного побыть в роли зрителя. Наши мальчики уже без смущения направляются к дамам. Вот девушка, одетая в рваные джинсы. Меняются осанка, движения, взгляд. Белые «найки» скользят по паркету. Зрители с восторженным умилением любуются танцующими парами.

— Спасибо, дамы и господа! – возвещает распорядитель, беря под руку свою спутницу в красном. Одна за другой пары скрываются в дверном проёме. Мы делаем несколько снимков на память. Прежде чем выйти, в последний раз осматриваю зал. По пути к гардеробу замечаю расставленные вдоль стен таблички Брайля.

Степь, покрытая слоем чистейшего, ослепительно-белого снега. В памяти всплывают строки: «Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха: пустыня внемлет Богу. И звезда с звездою говорит…» Неудивительно, что сюда приезжают со всего света.