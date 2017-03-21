Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 22 марта 2017г.
Начало в 11:00
Место проведения — Дом журналиста
Тема:
«Туберкулез — белая чума XXI века. Победим болезнь вместе!»
Информационный повод:
Всемирный день борьбы с туберкулезом
Участники:
1. Сиротко Илья Иванович — руководитель Управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области;
2. Меркулова Елена Михайловна — заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области;
3. Цыганков Игорь Леонтьевич — главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по фтизиатрии, главный врач ГБУЗ Самарской области «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер»;
4. Овчинников Юрий Васильевич — главный врач ГБУЗ Самарской области «Противотуберкулезный санаторий «Рачейка»;
5. Бородулина Елена Александровна — заведующая кафедрой фтизиатрии и пульмонологии ФГБОУ ВО СамГУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор.
В рамках пресс-конференции планируется рассказать о ситуации по заболеваемости туберкулезом в Самарской области, об основных мерах борьбы с заболеванием и профилактических мероприятиях, учрежденных Всемирной организацией здравоохранения.
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332-68-39
Аглиулина Танзиля
270-43-36
Заварзина Татьяна