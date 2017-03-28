Самарский взгляд-2016. Итоги

4 апреля 2017 года в 17:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие итоговой выставки и церемония награждения лауреатов VIII Городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд».

Конкурс проводится ежегодно с целью поощрения творческой активности фотографов, повышения их мастерства и позволяет познакомить широкую аудиторию с современной фотографией.

Организаторы – Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация городского округа Самара.

В этом году в адрес оргкомитета конкурса поступило почти 2 000 работ от 156 фотохудожников. Помимо жителей Самары и Самарской области, на суд жюри прислали свои фотоснимки авторы из 17 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Томск, Нижний Новгород, Воронеж, Мурманск, Омск, Владимир, Казань, Калуга, Курс, Тюмень, Тверь, Московская, Свердловская, Ярославская и Курганская области). Также участие в конкурсе приняли фотографы Казахстана.

В итоговую экспозицию вошли 196 фоторабот 59 авторов.

Жюри возглавляет фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель самого престижного в фотожурналистике приза Golden Eye и трех золотых медалей World Press Photo, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.

На церемонии будут награждены лауреаты конкурса в 7 номинациях. Уже знакомые конкурсантам традиционные номинации «События», «Люди и повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Коммерческая фотография», «Спорт». Новая номинация «Город, который любит футбол» приурочена к предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 года и представляет одиночные фотографии или серии, демонстрирующие увлеченность самарцев футболом (детским, любительским, профессиональным).

На церемонии будут объявлены имена двух главных победителей – один получит награду за лучшую пресс-фотографию года, другой за лучшую художественную фотографию года.

Также в рамках конкурса будут объявлены обладатели двух специальных призов. Впервые будет вручен приз «Настроение города» от Администрации г.о. Самара. Его обладателем станет автор фотографии (или серии), которая передает атмосферу и колорит Самары, создает позитивный имидж города и повышает его туристическую привлекательность. Приз в номинации «Всё в шоколаде!» вручит Кондитерское объединение «Россия» за фотографию, отражающую яркие позитивные стороны повседневной жизни, маленькие и большие радости, которые способны скрасить будни.

Дополнительная информация для СМИ:

(846) 332 68 39 – Танзиля Аглиулина,

руководитель пресс-службы областного Союза журналистов,

координатор фотоконкурса «Самарский взгляд 2016»