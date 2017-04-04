«BESTIARIUM. OPUS II»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на открытие выставки

декоративно-прикладного искусства

самарской художницы

Ларисы Кондратовой

Дата: 5 апреля 2017г.

Начало в 12:00

Место — Дом журналиста

Бестиа́рий (от лат. bestia,«зверь») — средневековый сборник зоологических статей (с иллюстрациями), в которых подробно описываются различные животные в прозе и стихах, главным образом, с аллегорическими и нравоучительными целями.

Бестиарий Ларисы Кондратовой — это пестрая компания, в которую вошли такие мифологические персонажи, как юная Мантикора, бродяга Кинокефал (он же – Песьеглавец), китайский Лунный Зайец – старый хиппи, немецкий рогатый зайц Вольпертингера, герои детских сказок — истребительница волков, отважная летчица-кошка Красная Шапочка и грустный саксофонист Кот в сапогах и другие.

Приглашаем насладиться сказочными образами,

воссозданными автором при помощи войлока!

Аккредитация по тел.:

332-68-39

Танзиля Аглиулина

270-43-36

Татьяна Заварзина