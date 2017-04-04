«BESTIARIUM. OPUS II»

Приглашаем вас на открытие выставки
декоративно-прикладного искусства
самарской художницы
Ларисы Кондратовой
Дата: 5 апреля 2017г.
Начало в 12:00
Место — Дом журналиста
Бестиа́рий (от лат. bestia,«зверь») — средневековый сборник зоологических статей (с иллюстрациями), в которых подробно описываются различные животные в прозе и стихах, главным образом, с аллегорическими и нравоучительными целями.
Бестиарий Ларисы Кондратовой — это пестрая компания, в которую вошли такие мифологические персонажи, как юная Мантикора, бродяга Кинокефал (он же – Песьеглавец), китайский Лунный Зайец – старый хиппи, немецкий рогатый зайц Вольпертингера, герои детских сказок — истребительница волков, отважная летчица-кошка Красная Шапочка и грустный саксофонист Кот в сапогах и другие.
воссозданными автором при помощи войлока!
Аккредитация по тел.:
332-68-39
Танзиля Аглиулина
270-43-36
Татьяна Заварзина