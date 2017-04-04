Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на пресс-конференцию

Дата: 5 апреля 2017г.

Начало в 11:00

Место проведения — Дом журналиста Тема: «Проблемы установки памятного знака чехословацким легионерам в Самаре» Информационный повод: проведение в Самаре заседания российско-чешской межправительственной комиссии по вопросу установки памятника Участники:

1. Ратьковский Илья Сергеевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей истории России Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по «красному» и «белому» террору, автор книги «Хроника белого террора в России. Репрессии и самосуды (1917-1920 гг.)»;

2. Аншаков Юрий Петрович — доктор исторических наук, профессор, директор Поволжского филиала Института российской истории РАН;

3. Ракшин Олег Александрович — краевед, генеральный директор студии документальных фильмов «Краеведофф»;

4. Дорохова Светлана Юрьевна — помощник депутата Самарской губернской думы от КПРФ;

5. Бобров Сергей Петрович — координатор самарского отделения общественного движения «Суть времени».

В рамках пресс-конференции планируется отчет самарского отделения общественного движения «Суть времени» о проведенных пикетах и сборе подписей против установки памятника чехословацким легионерам; освещение юридических проблем установки памятника от самарского отделения КПРФ; передача чешской стороне из личной коллекции Дмитрия Хмелева Георгиевского креста чешского легионера, найденного в районе Бузулука.

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332-68-39

Аглиулина Танзиля

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Заварзина Татьяна