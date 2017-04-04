анонсы пресс-центра

«Проблемы установки памятного знака чехословацким легионерам в Самаре»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на пресс-конференцию
Дата: 5 апреля 2017г.
Начало в 11:00
Место проведения — Дом журналиста

Тема:

«Проблемы установки памятного знака чехословацким легионерам в Самаре»

Информационный повод:

проведение в Самаре заседания российско-чешской межправительственной комиссии по вопросу установки памятника

Участники:

1. Ратьковский Илья Сергеевич — кандидат исторических наук, доцент  кафедры новейшей истории России Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по «красному» и «белому» террору, автор книги «Хроника белого террора в России. Репрессии и самосуды (1917-1920 гг.)»;

2. Аншаков Юрий Петрович — доктор исторических наук, профессор, директор Поволжского филиала Института российской истории РАН;

3. Ракшин Олег Александрович — краевед, генеральный директор студии документальных фильмов «Краеведофф»;

4. Дорохова Светлана Юрьевна — помощник депутата Самарской губернской думы от КПРФ;

5. Бобров Сергей Петрович — координатор самарского отделения общественного движения «Суть времени».

В рамках пресс-конференции планируется отчет самарского отделения общественного движения «Суть времени» о проведенных пикетах и сборе подписей против установки памятника чехословацким легионерам; освещение юридических проблем установки памятника от самарского отделения КПРФ; передача чешской стороне из личной коллекции Дмитрия Хмелева Георгиевского креста чешского легионера, найденного в районе Бузулука.

Аккредитация по тел.
332-68-39
Аглиулина Танзиля
270-43-36
Заварзина Татьяна