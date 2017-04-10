Это заманчивое ТВ

Попасть однажды на телевидение! Об этом мечтают не только те, кто «спит и видит» себя звездой экрана, крутым репортёром или популярным ведущим. Что там, по ту сторону эфира, как делается телевидение, интересно уже потому, что это интересно. Тем более – для человека, который присматривается к журналистике, как возможной будущей профессии. Прежде, чем отправиться на экскурсию на настоящее телевидение, наши школьники «подковались» в теории: познакомились с особенностями ТВ-журналистики, узнали, что думают о ней Майкл Делахей, продюсер Би-Би-Си, мэтр отечественной тележурналистики Георгий Кузнецов, легенда Ленинградского телевидения Андрей Каминский и другие авторитетные мастера ТВ.

О том, что школьники увидели, узнали и чем впечатлились, побывав в одной из самарских телекомпаний, они рассказывают в своих заметках.

ГИС-Марафон объявляется открытым!



Екатерина Чернюк

Телеканал «Самара-ГИС» – это динамичный и современный канал. Здесь рассказывают о Самаре, в которой интересно жить.

Место встречи выбираешь сам

Я подхожу к дороге, горит красный. Быстрым взглядом ищу нашу группу юных журналистов. Вот они! Загорелся зелёный, и я быстро перебегаю дорогу.

— Ты чего такая счастливая? – спрашивают у меня ребята.

— Не каждый день бываешь в телекомпании! Это событие!

Подождав минут пять, мы отправились в путешествие к тайнам телевидения. У каждого был выбор: встретиться с Ириной Михайловной и пойти группкой утят или добраться до телекомпании самостоятельно. Все решили собраться вместе, только Лиза отправилась своим маршрутом.

Лифтофобия или бесплатный фитнесс-клуб

Подходим к многоэтажке, звоним в домофон, нам открывают. Обычный подъезд жилого дома. Это здесь телеканал? Так как телевизионный храм расположился на 17 этаже, решили подниматься на лифте. Счастливые и возбуждённые, залетаем в грузовую кабину. Все 12 человек. Поверить не могу, сегодня я наконец-то познакомлюсь с теми, кто стоит по ту сторону экрана. Нажимаем на кнопку… Какой хороший лифт – почти бесшумный, не трясёт.

— Мне кажется, или мы… не едем?

Точно! Мы застряли в лифте. Перегруз. Кто-то переживал, кто-то шутил, Ирина Михайловна пыталась дозвониться диспетчеру… Да хоть кому, лишь бы нас освободили. Экскурсия пропадает!

Диспетчер сообщил, что помощь на подходе. Несмотря на то, что мастер пришёл довольно быстро, нам казалось, что сидели мы целую вечность. Тут я немного позавидовала Лизе, которая спокойно пришла раньше нас. Наконец, долгожданная свобода! Никто больше не хотел испытывать судьбу: «Пойдём по лестнице!» Ну что ж, по лестнице, так по лестнице. Энергично и уверенно я начала подниматься по ступенькам, представляя себя в роли альпиниста, который покоряет Эверест. На 10 этаже пропал огонь в глазах, силы иссякли, и я поняла, что никакой я не спортсмен, а хилый ботаник, который был на физкультуре всего раз.

Телевизионный рой

Нас встретили камеры, операторы, журналисты и режиссёр-постановщик Валерий Михайлович Осипов, который и стал нашим гидом.

Как вы думаете, что такое телевидение? Новости и программы, которые показывают по телевизору? Да, но это всего лишь часть процесса. Телевидение – это настоящий пчелиный улей, где каждая «пчёлка» делает свою работу. Одни снимают, другие монтируют, третьи придумывают. Знаете, огромный это труд!

Нам показали всю кухню телевидения: звукозаписывающую студию, гримерную, аппаратную, комнату ведущих – в общем всё! И это «всё» — на сравнительно небольшой площади этажа, порядка двухсот квадратных метров. Места не так уж и много, но уютно.

— Вот вам проверка, — сказал Валерий Михайлович. — Представьте, что вы отправились на задание, снимать репортаж. Кого возьмете с собой?

— Ну, конечно же, оператора, — сразу сказали все мы.

— А кого ещё? — прищурившись, спросил Валерий Осипов.

Молчание. Никому не пришло в голову, что без водителя съёмочная группа, как без рук. А вернее – без ног.

— Хорошо, вот вам ещё вопрос. Едете, и вдруг, спускает колесо. Что вы будете делать? Кому звонить?

— Вызовем другую машину, позвоним администратору, — ответили юные журналисты.

— Это, конечно, не плохо. Но, пока придёт другая машина, возможно, уйдёт событие. Нужна ли вам машина, если снимать нечего? В первую очередь, нужно звонить координатору, который приглашал вас на место съёмки.

Проверку на смекалку не прошли. Значит, нам ещё учиться и учиться.

Зелёное сердце ТВ

Мы зашли в зелёную комнату. Я сразу представила картину съёмок блокбастера или фэнтези. Почему же именно зелёный цвет? Все просто! Наше лицо «красного» цвета. Фон – это основа, из которой должны легко «вырезаться» персонажи. А лучше всего для этого подходят цвета-антиподы. Антипод красного – синий или зелёный. Кстати, раньше виртуальные студии использовали синий цвет для фона, но мода на синие джинсы заставила цвет изменить на менее популярный зелёный, чтобы какой-нибудь гость программы не слился с фоном.

— А не проще создать реальную студию? — спросил кто-то из нашей толпы.

— Ну вот, представь, сколько затрат будет, если нам придётся делать каждую декорацию. А так, дизайнеры рисуют всё на компьютере, раз — и готово. На экранах телевизоров мы видим уже не просто зелёную комнату, а красивую студию. Или даже не студию, а морское побережье, городскую площадь или что угодно по сценарию. Это позволяет в течение рабочего дня записывать более 5 программ.

Страх и слава

Андрей Горгуленко – корреспондент «Самара-ГИС», терпеливо рассказал обо всех тонкостях телепроизводства, поделился собственным опытом и очень полезными советами. А потом предложил нам поделиться впечатлениями – на камеру! Я и Женя Воронцов, сжав руки в кулаки, с дрожащими коленками подошли к камере. Во мне боролись два чувства: уверенность врача-хирурга и страх нервнобольного. Сложно было собрать мысли и сказать именно то, что хотелось, но я старалась. Потом, когда увидела себя в новостном сюжете, решила, что на первый раз даже неплохо.

Нам повезло присутствовать и на записи программы «Я знаю» и наблюдать за работой Юлии Черняевой. Две наши девчонки смогли даже поучаствовать в записи. А я побывала в комнате режиссёра. Здесь ты чувствуешь себя причастным ко всему процессу съёмки. Я надела наушники, через которые слышно, о чём говорят Валерий Михайлович и Юлия. Режиссёр передаёт всю информацию ведущему через маленький наушник, вставленный в ухо, контролирует всё происходящее.

Спасибо ГИС

Итак, делаем выводы. Телекомпания — это единый сплоченный коллектив, который запускает на экраны бомбические передачи и новости. Журналистика — зеркало того, что происходит вокруг, журналисты — это глаза и уши человечества на «новостной передовой». Их оружие – не просто перо, а бесстрашие, справедливость, своя точка зрения на все события. В этих людях есть сила и безумная энергетика. Могу сказать точно, что журналистика – это моё! Хочу посвятить себя этой интереснейшей ответственной профессии. Спасибо, «Самара-ГИС»!

Таинственный этаж



Екатерина Шаброва

Восемнадцатиэтажные типовые «свечки» привлекали и заманивали меня своим загадочным последним этажом. Похожие на головы выступы пентхауса обращены на все четыре стороны, будто бы наблюдая за течением городской жизни. Чуть ли не всё пространство каждого такого выступа занимает огромное двухуровневое окно, за которым ну обязательно должно происходить что-нибудь интересное! Мастерская живописца или скульптора, жилище писателя-романтика, ищущего своё вдохновение в открывающейся панораме, киностудия независимого режиссёра… На последнем этаже одной из таких «свечек» на Владимирской поселилась телекомпания «Самара-ГИС», куда мы и отправились на экскурсию.

Предчувствие увлекательно-познавательного времяпровождения не подвело: на пути к исследованию телевизионного закулисья минут на двадцать застреваем в грузовом лифте. Встретивший нас Валерий Осипов, режиссёр телеканала, с улыбкой рассказывает, что мы — вовсе не первые застрявшие. До нас когда-то точно так же застревала и другая группа.

Офис телекомпании — хитрый лабиринт с узкими коридорами и множеством комнат разного размера и назначения. В комнате с приятными на ощупь стенами (это специальная шумоизоляция) работают звукорежиссёры, в комнате с изобилием мониторов — видеомонтажёры, кабинеты с привычными столами занимают журналисты и редакторы. Рабочее место спортивного редактора Сергея Кизоркина выделяется плюшевым мячом и настоящими медалями.

Важное отличие современной телекомпании — компактность. На «ГИС» нет традиционных съёмочных студий для каждой программы. Их заменяет одна — многофункциональная «зелёная комната», облик которой на экране в считанные минуты меняется с помощью компьютерной графики. Это позволяет снимать одну передачу за другой, не теряя времени и сил на смену декораций. Строгий белый стол — программа новостей, яркие стойки — для развлекательной передачи, мягкие диваны — для исторической. Меняется лишь анимация на заднем плане.

В качестве бонуса ведущая Юлия Черняева берёт в настоящую передачу двух желающих «оказаться в телевизоре». А у остальных появилась возможность своими глазами увидеть, как стоящие на зелёном фоне люди мгновенно перемещаются в другое, «мониторное» пространство, а однотонная зелёная стена за ними обращается в красочную картинку.

Она зелёная?



Кирилл Старков

В предвкушении нового и необычного появились мы у дверей телекомпании «Самара-ГИС». Несмотря на холодную погоду, приключение в лифте и восхождение на 17 этаж, у всех на лицах улыбки и хорошее настроение. Еще бы! Возможность посетить настоящий телеканал! Посмотреть на большие камеры, микрофоны и телеведущих вживую!

Семнадцатый этаж встретил нас ярким, нарисованным на стене самарским пейзажем с надписью «Самара ГИС. Первый городской телеканал». Я с любопытством ребёнка переступил порог студии. Знакомимся с коллективом, заглядываем в аппаратную видеомонтажа, студию звукозаписи. Компактная комнатка звукозаписи произвела на меня впечатление таинственностью. Тусклое освещение, стены обиты мягкой чёрной тканью, которая глушит эхо. Я успел даже присесть за рабочий стол и почувствовать себя в роли ведущего. Передо мной было окно, через которое профессиональные дикторы видят звукорежиссёра, а так же висел микрофон, похожий на грушу. Эта глухая, бесшумная атмосфера студии позволила мне прикоснуться к любопытной и ответственной профессии. Вот бы ещё послушать, как всё это работает. Но нас уже ждала самая интересная часть приключения по лабиринтам «ГИСа» — аппаратно-студийный комплекс.

Я вошёл в просторную комнату и не смог сдержать улыбки удивления. Она пустая и зелёная? А, где же декорации, плавающие фигуры на заднем фоне, которые я вижу в новостях? Стол и стул в центре, а в их сторону направлены большие чёрные телекамеры, которые, судя по их угрожающему виду, стоят дороже моей двухкомнатной квартиры.

Секрет раскрыл наш гид Валерий Осипов — рассказал о технологии съёмок передач. Стены студии обиты зелёным полотном, называемым хромакей-фоном. Оказывается, в «ГИСе» используется принцип прорезания по цвету: объект съёмки помещается на однотонный фон, который затем удаляется и заменяется на любой другой. Лучше всего для фона подходит зелёный цвет — антипод «красного» цвета человеческого лица, и потому на камере картинка человека выглядит чётко. Эта технология совмещения двух или больше слоёв видео в одном кадре позволяет экономить на создании декораций. Зритель видит книжные полки, окно или красивый фон за спиной ведущего. На самом же деле – это лишь умелая работа профессиональных дизайнеров, художников и прочих специалистов.

Там же мы познакомились с репортёром Андреем Горгуленко. Андрей ответил на любимый вопрос будущих журналистов об образовании:

— Не столько важно, какой у тебя аттестат, сколько желание и стремление стать журналистом!

В конце экскурсии две девушки из нашей компании, Регина и Ира, приняли участие в записи программы «Я знаю, что мне повезет!», где ежедневно «Самара-ГИС» разыгрывает билеты в кино и на концерты. Было очень волнительно и интересно наблюдать за эфиром со стороны. Каждый чувствовал на себе ответственность за происходящее. Пришлось даже выключить наши мобильники. Дышать разрешили.

Мы поблагодарили дружелюбный персонал телекомпании за приём. Все остались довольны походом, каждый сделал для себя какие-то выводы. А моё желание учиться журналистике, благодаря «Самара-ГИС», только усилилось.

«Я знаю, что мне повезёт!»



Ирина Андреева

Так называется ежедневная мини программа для активных подписчиков телеканала «Самара-ГИС» ВКонтакте. Она собирает у экранов желающих приобщиться к прекрасному: по будням в эфире разыгрываются контрамарки на концерты, спектакли самарских театров и билеты в кино. Вот и нам повезло: телеведущая Юлия Черняева предложила двоим из нашей группы принять участие в записи очередного розыгрыша билетов на концерт: «Есть желающие?» Я думаю, желающие были все, но все скромно молчали. Возможно, испытывали те же чувства, что и я. А я то ли застеснялась, то ли испугалась. Но вспомнив о том, что журналистика – моя будущая профессия, а значит, нужно использовать любой шанс попробовать ее «на вкус», я решительно подняла руку. Хорошо, что со мной была одногруппница Регина. Вместе не так волнительно. Хотя думаю, что биение моего сердца было слышно даже за стенами павильона, руки вспотели и немного дрожали.

За несколько минут до начала записи Юлия предупредила, что в эфире она попросит нас рассказать о наших увлечениях и почему хотим стать журналистами. Нам дали маленькие микрофоны, которые закреплялись на одежде. Времени оставалось мало, и я сосредоточилась на речи. И вот настал тот момент, когда режиссёр говорит: «Свет, камера, начали!» Камеры были повсюду, но смотреть нужно только в одну или на ведущую. Юлия начала говорить свой текст, приветствуя всех телезрителей, представила нас. Теперь наша очередь! На секунду подумала, что я сейчас куда-то провалюсь, но постаралась успокоиться и сконцентрироваться, чтобы проговорить свой текст без запинок.

Речи позади, предстояло решить судьбу билетов на концерт. Перед нами мешочек с бочонками лото, достаем с Региной по очереди один, второй… Юлия оглашает выигравшие номера. С этим заданием мы справились отлично. Дублей не потребовалось.

Мой первый опыт участия в записи телепрограммы мне понравился. Настроение резко поднялось, меня переполняли эмоции, я готова была вникать во все секреты телерепортёров, операторов, ведущих и даже монтажёров. И именно в этот момент я поняла, что журналистика – это, действительно, та профессия, которой я хочу заниматься. Я знаю, что мне повезёт.