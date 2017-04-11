«Самарский взгляд» раскрывает секреты фотоискусства

7 апреля в рамках фотопроекта «Самарский взгляд» в галерее «Новое пространство» прошел мастер-класс «Как снимать спорт». Своим опытом с молодыми фотографами поделился член жюри фотоконкурса «Самарский взгляд-2016», председатель Фотообъединения областного Союза журналистов, руководитель фотослужбы газеты «Коммерсант-Волга» Юрий Стрелец.

Организаторами запланировано проведение еще двух мастер-классов:

Сегодня, 11 апреля члены жюри фотоконкурса «Самарский взгляд-2016», члены художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, члены Союза фотохудожников России, фотографы-пейзажисты Владимир Привалов и Николай Федорин расскажут о том, как можно интересно и ярко снимать природу во время путешествий.

Начало в 19:00.

14 апреля член художественного совета Фотообъединения Самарской областной организации Союза журналистов России, победитель и лауреат международных и всероссийских фотоконкурсов Николай Муханов выступит с мастер-классом «Фотография с УМ@ОМ».

Начало в 18:30.

Вход свободный.

Автор фото — Сергей Курочкин